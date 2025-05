Flere store lakseselskaper betalte null kroner i lakseskatt i 2023

Lakseskatten er på 25 prosent og ble innført 1. januar 2023. Skatten skal betales for verdien fisken har når den blir dratt over merdkanten.

Senterpartiets Geir Pollestad spurte finansminister Jens Stoltenberg (Ap) om hvor mye de ulike oppdrettsselskapene endte opp med å betale det første året med såkalt grunnrenteskatt, populært kjent som lakseskatten.

Svaret fra Stoltenberg er altså null kroner, skriver NRK.

Dette gjelder alle de store selskapene Mowi, Salmar, Lerøy og Grieg Seafood. Mowi opplyser at de tolker reglene slik at de ikke må betale skatt på fisken som sto i sjøen før lakseskatten ble innført. Oppfatningen er at det først er fra 2025 at man får et realistisk bilde av hva selskapene skal betale i lakseskatt.

– Derfor vil Mowi og mange andre være oppført med lav eller ingen grunnrenteskatt i 2023. Dette er en engangseffekt for 2023, en delvis i 2024, og i 2025 vil vi komme i en «steady state» hvor symmetrien igjen er på plass, sier kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Mowi til kanalen.

Selskapet er nå i dialog med Skatteetaten og venter på svar på om de har rett tolkning.

– Dette bekrefter det jeg trodde og er ikke i tråd med intensjonen bak skatten. Tanken har vært at de største selskapene skal bidra mest, sier Pollestad til NRK.

