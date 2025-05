SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Oppdrettsselskapet Lerøy Seafood Group fikk et operasjonelt driftsresultat på 1.049 millioner kroner i første kvartal – en økning fra 842 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet var omtrent som ventet. Ifølge Infront-konsensus ventet analytikerne i gjennomsnitt at selskapet ville legge frem et operasjonelt driftsresultat på 1.112 millioner kroner i kvartalet.

– Dette er en sterk prestasjon i et kvartal preget av betydelig lavere spotpriser på laks og ørret enn samme periode i fjor. Forbedringer innen genetikk, rogn- og smoltkvalitet, bruk av skjermingsteknologi og generell prosessforbedring er en vesentlig del av forklaringen, sier konsernsjef Henning Beltestad i forbindelse med fremleggelsen av kvartalstallene.

– Vi er fornøyde med utviklingen i havbruk, og ser at de tiltak vi har iverksatt har positiv effekt på fiskevelferd og derigjennom også våre finansielle resultat, sier han.

Selskapet hadde på forhånd meldt til markedet at det slaktet 38.200 tonn laks og ørret i kvartalet, ekskludert Scottish Sea Farms.

Fangstvolumene av villfisk var 19.000 tonn i kvartalet, hvorav 3.600 tonn torsk.

Lerøy Seafood (Mill. kr) 1.kv/25 1.kv/24 Driftsinntekter 7.951 7.110 Operasjonelt driftsresultat 1.049 842 Resultat før skatt −926 778 Resultat etter skatt −442 525

Opprettholder guiding

Selskapet har tidligere uttalt et mål om å slakte 200.000 tonn laks og ørret i den norske virksomheten i år, men at 195.000 tonn har vært beste estimat. I rapporten gjentas målet på 195.000 tonn. I tillegg ventes det 16.000 tonn i volumer fra Scottish Sea Farms.

Lerøy Seafood har også uttalt et mål om å investere mer i skjermingsteknologi, der selskapet tidligere har satt som mål at rundt 40 prosent av all Lerøys lakseproduksjon i 2025 skal skje ved bruk av slik teknologi.

– For laks slaktet i kvartalet er behandlingsfrekvensen redusert med 75 prosent for laks fra nedsenkede merder sammenlignet med laks fra tradisjonelle merder, sier Beltestad.

Lerøy Seafood-aksjen steg rundt 3,6 prosent på Oslo Børs etter tallslippet. Sjømatanalytiker Christian Nordby i Arctic Securities skriver en oppdatering til kundene at selskapet jevnt over leverte en solid rapport.

«Selskapet viser forskjellen i resultater på oppdrett i nedsenkbare merder, versus tradisjonelle merder. Grafene viser 20 prosent høyere superiorandel og 8 prosent økning i slaktevekter, sammen med 75 prosent nedgang i antall lusebehandlinger. Selskapet guider at den positive utviklingen i biologien vil fortsette, og at det har en konstraktsandel på 17 prosent i 2025», skriver han.

Analysesjef Alexander Aukner i DNB Carnegie skriver i en oppdatering at det operasjonelle driftsresultatet var noe lavere enn hva han og konsensus ventet.

«Vi venter at konsensus rundt inntjeningsestimatene for i år vil komme ned 2-4 prosent som følge av bommen, og høyere kostnadsguiding for andre kvartal», skriver han.