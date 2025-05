Oppdrettsselskapet SalMar fikk et operasjonelt driftsresultat på 798 millioner kroner i første kvartal, ned fra 1,5 millarder kroner i samme periode i fjor.

Det var også langt svakere enn hva analytikerne ventet på forhånd. Ifølge Infront-konsensus ventet analytikerne i gjennomsnitt et operasjonelt driftsresultat på rett over 1 milliard kroner.

Ifølge selskapet ble første kvartal preget av lavt slaktevolum, samt at det meste av fisken ble slaktet sent i kvartalet. I tillegg har noe fisk blitt slaktet som følge av fiskevelferdshensyn, noe som har gitt lav snittvekt.

SalMar trekker også frem at andelen nedgradert fisk har vært høy, og totalt har dette bidratt til å påvirke prisoppnåelsen negativt i kvartalet.

– Kort oppsummert er vi fornøyd med utviklingen på tilvekst og overlevelse i sjø, men finansielt er det dessverre svakt som følge av slakting sent i perioden og kvaliteten på slaktet fisk i kvartalet, sier konsernsjef Frode Arntsen i forbindelse med fremleggelsen av tallene.

Selskapet har tidligere kommunisert at det slaktet 42.700 tonn laks i kvartalet, der fokuset har vært å bygge biomasse i perioden.

SalMar (Mill. kr) 1.kv/25 1.kv/24 Driftsinntekter 5.193 6.555 Operasjonelt driftsresultat 798 1.521 Resultat før skatt −623 971 Resultat etter skatt −363 895

Opprettholder volumguiding

Selskapet har tidligere kommunisert at det venter å slakte 294.000 tonn laks i 2025, hensyntatt relativ andel fra den felleseide virksomheten Scottish Sea Farms. Dette målet opprettholdes, ifølge SalMar.

Dette fordeler seg på 256.000 tonn fra virksomheten i Norge, 7.000 tonn fra SalMar Ocean, 15.000 tonn fra Island og resten fra Scottish Sea Farms.

Til tross for svakere resultater i første kvartal, skriver selskapet at starten på året har vist gode biologiske prestasjoner og at selskapet har gått inn i andre kvartal med rekordhøy biomasse for sesongen.

Ifølge kvartalspresentasjonen venter SalMar et tilsvarende kostnadsnivå i andre kvartal som i første kvartal for den norske virksomheten, samtidig som slaktevolumene ventes noe høyere.