Mandag presenterte Bakkafrost sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på 1,3 prosent. Oppdrettsselskapet fikk et operasjonelt driftsresultat på 505 millioner danske kroner i første kvartal 2025, ned fra 710 millioner samme kvartal i fjor.

Driftsinntektene var på 1,90 milliarder danske kroner, ned fra 2,21 milliarder året før.

Danske Bank-analytiker Wilhelm Hagen Røe nedjusterer nå kursmålet på Bakkafrost fra 674 kroner til 611 kroner, samtidig som han opprettholder sin kjøpsanbefaling.

Analysefakta Aksje: Bakkafrost

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 611 (674)

Likevel mener Røe at markedet priser inn for mye negativt, og fremhever forventet volumvekst og kostnadsreduksjoner som positive triggere for et attraktivt investeringscase. Han minner også om at selskapet vil arrangere sin kapitalmarkedsdag i juni.

Røe påpeker at 2025 fremstår som utfordrende for Bakkafrost grunnet et høyt tilbud av stor fisk, noe som svekker muligheten for å opprettholde historisk høye priser. Samtidig mener han at gunstige biologiske forhold, og lavere råvarepriser, ikke gjenspeiles tilstrekkelig i markedets marginforventninger, spesielt i virksomheten på Færøyene.

I sin nye analyse kutter analytikeren forventet justert driftsresultat med 14,6 prosent for 2025, 5,3 prosent for 2026 og 4,2 prosent for 2027.

Tirsdag omsettes aksjen for 502,00 kroner, opp 0,6 prosent.