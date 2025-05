Selskapet hadde på forhånd meldt at det slaktet 20.800 tonn i første kvartal. For andre kvartal ventes det nå et slaktevolum på 21.000 tonn, mens ventede slaktevolumer for 2025 opprettholdes på 84.000 tonn.

Grieg Seafood (Mill. kr) 1.kv/25 1.kv/24 Driftsinntekter 2.184 2.290 Operasjonelt driftsresultat 221 292 Resultat før skatt −603 −301 Resultat etter skatt −312 −331

Store endringer

I mars ble det kjent at Andreas Kvame gikk av som konsernsjef etter 10 år i selskapet, samtidig som storeier Per Grieg jr. gikk av som styreleder, mens hans datter Nina Willumsen Grieg tok over som midlertidig konsernsjef.

I midten av mai meldte Per Grieg jr. at han vil forsvinne helt ut av styret.

Det skjer etter at selskapet i lengre tid har utforsket mulighetene for et salg av hele eller deler av den canadiske virksomheten.

Ved fremleggelsen av tallene for fjerde kvartal i februar ble det klart at denne prosessen hadde strandet, og selskapet valgte i stedet å skrive ned verdier på 1,7 milliarder kroner i Canada, samt ta opp 2 milliarder kroner i ny hybridgjeld.

Aksjen falt bratt etter kvartalspresentasjonen i februar, men har steget friskt på Oslo Børs etter endringene i ledelsen.

Flat utvikling

Fra bunnen i starten av mars var aksjen mandag opp nærmere 57 prosent. Det har skjedd samtidig som de fleste andre børsnoterte oppdrettere har falt som følge av svakere laksepris og tolluro.

«Basert på min verdsettelse av selskapet så priser markedet nå inn 50 prosent sannsynlighet for at hele selskapet selges. En annen måte å se det på er at markedet priser inn tilnærmet 100 prosent sannsynlighet for at det gjør en eller annen deal som innebærer ett av segmentene. Det virker som at markedet priser at noe strategisk kommer til å skje», uttalte sjømatanalytiker Christian Nordby i Arctic Securities tidligere i mai.

Det ble ikke kommunisert noe mer rundt prosessen i Canada, annet enn at selskapet fortsetter å se på muligheter der.

På Oslo Børs åpnet Grieg Seafood-aksjen ned rundt 4 prosent, men etter noen timers handel hentet aksjen seg inn til en flat utvikling for dagen.

Blant analytikerne var tilbakemeldingene stort sett at kvartalsrapporten ikke vil føre til noen endringer i estimatene.