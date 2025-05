Det landbaserte oppdrettsselskapet Andfjord Salmon har i lengre tid jobbet med utbygging av et landbasert oppdrettsanlegg på Kvalnes.

Selskapet la frem tall for første kvartal onsdag morgen, hvor det fortsatt rapporterer om ingen inntekter som følge av at det er i en konstruksjonsfase, og Andfjord Salmon gjentok at det venter å sette ut laks i anlegget i september i år.

Selskapet melder samtidig at det har gått på en kostnadssprekk i forbindelse med utbyggingen, og anslår nå en økning i investeringsbehovet på 500 millioner kroner, hvor 400 millioner er relatert til pågående byggearbeid.

Mer spesifikt er 40 prosent av kostnadsøkningen relatert til fase 1 av anlegget, 45 prosent til fase- 2A og 2B, og 15 prosent relatert til fase 4 og 5. Selskapet opplyser at alt pågående arbeid på Kvalnes er i rute.

Ifølge selskapet er kostnadssprekken relatert til betongproduksjon, ytterligere arbeidskraft og utstyr, design-justeringer og været.

På Oslo Børs reagerte investorene med å sende aksjen ned over 10 prosent som følge av nyheten.

To sprekker på rad

Ifølge ABG Sundal Collier er det andre kostnadssprekk for selskapet på relativt kort tid.

«Husk på at disse 500 millioner kronene kommer på toppen av 450 millioner i økte investeringer i februar», skriver sjømatanalytiker Simon Brun i en oppdatering til kundene.

Av økningen i investeringsanslaget i februar var 100 millioner relatert til kostnadsoverskridelser og 350 millioner relatert til design-forbedringer, ifølge Brun.

«Totalt har Kvalnes 1+2 nå et oppdatert investeringsanslag på 3,6 milliarder kroner», skriver analytikeren.

For å håndtere det nye investeringsbehovet varsler selskapet at det har hentet 400 millioner kroner i en rettet emisjon som inkluderer selskapets største eier, Jerónimo Martins Agro-Alimentar S.A.

Emisjonskursen ble satttil 36,8 kroner pr. aksje.

I tillegg vurderes det å hente mer kapital i form av en mulig obligasjonsutstedelse, i regi av Arctic Securities, Nordea og SpareBank 1 Markets.

«Vi venter for det meste uendrede konsensusestimater som følge rapporten, gitt at selskapet gjentar guidingen rundt smotlutslippet. Imidlertid så vil kostnadsoverskridelsene og behovet for ytterligere arbeidskraft for ferdigstille byggearbeidene legge på noe risiko rundt tidslinjen, tror vi», skriver Brun.