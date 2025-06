Åpner for fiske av kriserammet villaks

– Tilstanden for norsk villaks er dessverre så alvorlig at det nå handler om å redde denne arten fra å forsvinne. Derfor begrenser vi fisket, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Søndag åpner årets laksefiske i mange av landets elver. Onsdag ble de vitenskapelige rådene for lakseforvaltningen lagt frem. Der ble tilstanden for norsk laks beskrevet og en rapport over fjorårets laksefiske viser at det var historisk dårlig. Dette er samme konklusjon som rapporten om fisket i 2023.

I rapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) pekes det fortsatt på lakseoppdrett og spredningen av lakselus som den største trusselen mot den atlantiske villaksbestanden i Norge.

Dette får konsekvenser for årets laksefiske. Flere elver har fått en senere sesongstart i år, en mer begrenset fangstkvote per fisker eller en mer begrenset total sesongkvote.

– Vi ønsker et rikt laksefiske i Norge. Nettopp derfor må vi begrense laksefisket nå, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, som legger til at han opplever bred støtte for tiltakene som skal redde villaksen.