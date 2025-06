Barclays: For tidlig å kjøpe lakseaksjer

Barclays mener det er for tidlig å bli positiv til den norske laksesektoren, til tross for kursfallene hittil i år.

Meglerhuset tror nå på en global laksetilførsel på 6–7 prosent i 2025, opp fra tidligere estimat på 5 prosent ved årets begynnelse. Hovedårsaken er bedre biologi.

Bedre biologi gir høyere volumer for enkelte selskaper, men dette har lagt press på spotprisene. Det vises til et utsagn fra konsernsjefen i Mowi, som uttalte at cirka 30 prosent volumvekst i eksporten fra Norge i mai og april har «praktisk talt drept prisen».

Spotpriser og forward-kontrakter for andre halvår har falt rundt 10 prosent siden årsskiftet, skriver Barclays, som nå venter en gjennomsnittspris på 78 kroner pr. kg for 2025 – rundt 10 prosent lavere enn først antatt ved årets begynnelse.

«Prisfallet hittil i år har påvirket inntjeningsutsiktene for selskapene – konsensusestimater for EBIT 2025 er ned 21 prosent for Mowi, 31 prosent for Salmar og 24 prosent for Lerøy siden årsskiftet,» skriver meglerhuset.

Nå kutter banken EBIT-forventningene for 2025 med 10 prosent for Mowi, 12 prosent for Salmar og 10 prosent for Lerøy.

«Til tross for underprestasjon hittil i år, handles laksesektoren til en 12-måneders P/E-rabatt på 18 prosent mot MSCI EU Staples, noe under historisk gjennomsnitt på cirka 30 prosent. Økt politisk og regulatorisk risiko i de senere år kan tilsi at rabatten bør være enda større. Vi opprettholder “underweight” på Salmar (...) Historisk har Salmar hatt en premium-verdsettelse grunnet sterkere vekst og kostnadskontroll, men dagens premie (15,1x vs. Mowi 12,3x) virker vanskelig å forsvare. Vi har relativ preferanse for Mowi (Equal Weight) fremfor Salmar (Underweight) og Lerøy (Underweight),» skriver banken.