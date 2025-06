Tosifret oppgang i lakseprisen

Gjennomsnittlig eksportpris var 82,73 kroner pr. kilo for fersk eller kjølt oppdrettslaks, opp 14,2 prosent fra foregående uke, opplyser SSB onsdag.

Norsk eksport av fersk oppdrettslaks var i perioden 18 505 tonn, ned 3,4 prosent fra foregående uke.

Eksporten av frossen laks var 651 tonn, til en pris på 75,44 kroner per kilo.

Prisen SSB rapporterer, er etterslepende fra forrige uke. Prisen inkluderer alle vektklasser, kvaliteter og all omsatt fisk, også den som er blitt solgt på kontrakt. Den rapporterte prisen er prisen ved grensen, og inkluderer blant annet frakt- og terminalkostnader.

Prisen oppdrettere får betalt, er vanligvis rundt 1,50 kroner lavere per kilo enn SSB-prisen, i tillegg til at prisen per kg normalt varierer med størrelse på fisken, ifølge Mowis «Salmon Farming Industry Handbook 2022».