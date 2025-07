Tidenes beste halvår for sjømat

Så langt i år er eksportverdien av norsk sjømat 85 milliarder kroner, 4,6 milliarder kroner mer enn i de første seks månedene i 2024. Det utgjør en økning på 6 prosent.

Eksporten besto i første halvår av 1,3 millioner tonn sjømat.

– Det første halvåret viser at norsk sjømateksport står sterkt, selv i møte med krevende markedsforhold og økende handelshindre, sier Christian Chramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

– At vi ser vekst i eksportverdien til sentrale markeder som USA, Kina og Storbritannia, bekrefter den høye tilliten til norske sjømatprodukter. Dette understreker robustheten i verdikjeden og verdien av effektiv markedsadgang og sjømatselskapenes langsiktige innsats i prioriterte markeder, fortsetter han.

Ti største arter Dette er de ti største artene i eksportverdi (med endring fra i fjor i parentes): 1. Laks: 57,8 milliarder kroner (+3 prosent) 2. Torsk: 6,8 milliarder kroner (uendret) 3. Ørret: 3,5 milliarder kroner (+20 prosent) 4. Makrell: 2,3 milliarder kroner (+56 prosent) 5. Sei: 2,2 milliarder kroner (+17 prosent) 6. Sild: 2 milliarder kroner (+16 prosent) 7. Snøkrabbe: 1,4 milliarder kroner (+100 prosent) 8. Hyse: 1,2 milliarder kroner (+17 prosent) 9. Reker: 964 millioner kroner (+28 prosent) 10. Kongekrabbe: 583 millioner kroner (+70 prosent)

Står støtt, og vokser

– I et halvår preget av uro og usikkerhet, så er det ekstra gledelig å se at eksporten av norsk sjømat ikke bare står støtt, men også vokser, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

– Det viser hvor dyktig næringen er til å levere bærekraftig sjømat av høy kvalitet som folk over hele verden vil ha. Jeg skal fortsette det viktige arbeidet for å sikre gode rammevilkår for eksporten av norsk sjømat, uttaler hun videre i en pressemelding fra Norsk Sjømatråd.

Økning for laks

Laksen er lokomotivet i norsk sjømateksport og hadde en økning på 3 prosent målt i verdi fra første halvår i fjor. Dette drar opp verdien totalt.

– I tillegg har ørreteksporten vokst kraftig, sammen med langt mer verdifull makrell-, sild- og snøkrabbeeksport enn samme periode i fjor, sier administrerende direktør Chramer.

De største markedene for norsk sjømateksport i første halvår var USA, Polen og Kina. USA hadde størst verdivekst, med en økning i eksportverdi på 38 prosent.

Det ble eksportert sjømat til totalt 151 land i første halvår, en økning på ti land.