Lerøy Seafood: Kraftig økning i slaktevolum

Lerøy Seafood slaktet 48.900 tonn laks og ørret i andre kvartal 2025, opp fra 36.700 tonn i samme periode i fjor, ifølge en børsmelding fredag morgen. Tallet inkluderer ikke slaktevolumet fra Scottish Seafarms.

Ifølge en analyse fra ABG mandag var slaktevolumkonsensus for Lerøy på 43.800 tonn. Meglerhuset hadde selv estimert 49.500 tonn.

Lerøy Sjøtroll slaktet 20.900 tonn i andre kvartal, hvorav 9.800 tonn var ørret. Lerøy Aurora hadde et slaktevolum på 11.100 tonn, og Lerøy Midt slaktet 16.900 tonn.

Fangstvolumet av villfisk (Lerøy Havfisk) endte på 17.700 tonn, hvorav 1.200 tonn var torsk. I samme periode i fjor var fangstvolumet av villfisk 17.800 tonn.

Andrekvartalsrapporten til Lerøy offentliggjøres 20. august 2025.

«En viktig usikkerhet i rapporten er om Lerøy fortsatt klarer å utnytte den forbedrede biologien, både takket være gode vekstforhold i sjøen og den pågående operasjonelle snuoperasjonen. I første kvartal overrasket både volumer og kostnader positivt, men prisoppnåelsen var noe svak, blant annet på grunn av kvalitetsnedgraderinger i Midt og en høy andel ørret i Vest. For andre kvartal venter vi at disse faktorene vil ha mindre negativ effekt, selv om en lavere andel ørret fortsatt kan trekke opp kostnadene per kilo. Vi anslår derfor noe lavere kostnader, og ser ytterligere potensial for lavere kostnader dersom biologien blir enda bedre og volumene høyere enn ventet», skrev ABG.