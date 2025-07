Lakseoppdretteren SalMar melder om et solid hopp i slaktevolumet for andre kvartal 2025. Ifølge en fersk oppdatering var det konsoliderte slaktevolumet på 64.500 tonn sløyd vekt – en betydelig økning fra 42.600 tonn i første kvartal.

Den største veksten kom fra oppdrettsanleggene i Midt-Norge, som leverte 33.900 tonn i 2. kvartal – opp fra 21.000 tonn kvartalet før. Også SalMar Ocean, selskapets satsing på offshore-oppdrett, mer enn femdoblet volumet til 6.000 tonn, fra 1.200 tonn i forrige kvartal.

Oppdrett i Nord-Norge økte moderat, fra 19.300 til 20.600 tonn. Icelandic Salmon bidro med 4.000 tonn, mot 1.100 tonn i første kvartal.

Region Q1 2025 Q2 2025 Endring Midt-Norge 21,0 33,9 +61% Nord-Norge 19,3 20,6 +7% SalMar Ocean 1,2 6,0 +400% Icelandic Salmon 1,1 4,0 +264% Totalt 42,6 64,5 +51%

I første kvartal varslet SalMar at hovedfokuset hadde vært å bygge opp biomasse, noe som gjorde at mye av fisken ble slaktet sent i perioden. Dette ser nå ut til å ha båret frukter. Det kraftige hoppet i slaktevolumene i Q2 antyder at selskapet har klart å utnytte denne strategien.

Før publiseringen av tallene for første kvartal i mai, var det negative forventninger til SalMars inntjening. ABG-analytiker Martin Kaland estimerte et driftsresultat på 887 millioner kroner – 32 prosent under konsensus – hovedsakelig som følge av svakere spotpriser.