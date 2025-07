Mowi Q2-oppdatering: Bedre enn ventet

I andre kvartal hadde oppdrettsselskapet Mowi et operasjonelt driftsresultat på rundt 189 millioner euro. På forhånd var det ventet 165 millioner, ifølge estimater innhentet av Infront. Bloomberg-konsensus lå imidlertid litt høyere, på 172 millioner euro, men resultatet var fortsatt rundt 10 prosent bedre enn ventet.

Resultatoppdateringen viser et totalt slaktevolum på 133.000 tonn, mot ventede 130.111 tonn. Mowi har selv guidet 130.000. I Norge var slaktevolumet på 72.500 tonn, og slaktevolumet med opphav i Norge bidro med et operasjonelt driftsresultat gjennom verdikjeden på rundt 1,90 euro pr. kilo.

Oppdrettskostnaden endte på 5,39 euro pr. kilo, ned fra 5,84 euro i samme periode i fjor.

Netto rentebærende gjeld (NIBD), eksklusive IFRS 16-effekter, var rundt 1.895 millioner euro ved utgangen av kvartalet.

«Vi ser rom for at konsensusestimatene for operasjonelt driftsresultat i 2025 oppjusteres med om lag 3–4 prosent (alt annet likt og uten å hensynta svakere priser i tredje kvartal), og forventer en positiv kursreaksjon i dag,» skriver Pareto Securities.