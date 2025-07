Selger virksomhet for 10,2 milliarder

Etter gjennomføringen av transaksjonen vil Grieg Seafood være i en betydelig netto kontantposisjon. Ytterligere detaljer om kapitalstruktur og bruk av provenyet vil bli gitt i forbindelse med presentasjonen for andre kvartal den 26. august 2025, opplyses det.

DNB Carnegie er engasjert som finansiell rådgiver, og Wikborg Rein er juridisk rådgiver.

Som ventet

Flere analytikere har påpekt at markedet allerede har priset inn at noe strategisk, som nettopp dette salget, ville skje.

Grieg-aksjen har steget 16 prosent hittil i år, betydelig mer enn konkurrenter som Mowi, SalMar og Lerøy. Ved børsslutt onsdag sto aksjen i 72,05 kroner.

«Aksjen har allerede priset inn en høy sannsynlighet for en slik transaksjon. Argumentet for at aksjekursen ikke vil stige helt til 80 kroner, er at selskapet har opplyst at Rogaland skal beholdes. Dermed sitter aksjonærene igjen med et relativt lite og illikvid oppdrettsselskap med en produksjon på 30.000 tonn. Slike selskaper handles som regel med rabatt, og derfor kan kursreaksjonen bli noe lavere enn 10 prosent. Vi forventer en oppgang på mellom 5 og 10 prosent,» skriver Arctic Securities.

«De gjenværende eiendelene i Grieg Seafood vil være: Grieg Seafood Rogaland, det nye foredlingsanlegget (VAP) på Gardermoen, eierskap i settefiskanlegget Tytlandsvik Aqua (i Rogaland-regionen), og den norske salgsvirksomheten. Vi har tidligere verdsatt Rogaland til en selskapsverdi (EV) på 7,6 milliarder kroner dersom eiendelene blir solgt. Selskapet vil, etter transaksjonen (forventet gjennomført i fjerde kvartal 2025), ha en netto kontantposisjon på omtrent 2,5 milliarder kroner ifølge våre estimater,» skriver meglerhuset.

ABG regner seg frem til at «nye Grieg Seafood», altså Rogaland pluss cash, tilsvarer 36–54 kroner pluss 28–30 kroner pr. aksje.

«Dette bør være en lettelse for markedet. Samtidig tilsier den sterke kursutviklingen hittil i år at markedet i stor grad har priset inn et mulig salg av eiendeler, og med en aksjekurs på 72 kroner ligger dette tett opp mot vårt anslag på 64–84 kroner pr. aksje,» skriver ABG.

Tidligere i mars annonserte Grieg Seafood at konsernsjef Andreas Kvame trakk seg, samtidig som Per Grieg jr. rykket ned fra styreleder til ordinært styremedlem. Nina Willumsen Grieg, datter av Per Grieg jr., ble utnevnt til midlertidig konsernsjef. I mai meddelte selskapet at Per Grieg jr. stiller styreplassen sin til disposisjon for å slippe nye krefter til.