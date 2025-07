Fôrskandalen i Chile: Kan koste tre selskaper 811 millioner

Tre av verdens største fôrprodusenter står i fare for å bli dømt til å betale lovens strengeste bøter for ulovlig prissamarbeid i Chile, melder IntraFish.

Regningen kan komme på hele 811 millioner kroner.

Kravet ble levert allerede i 2019

Chilenske konkurransemyndigheter har lagt frem bevis som skal vise at Skretting, Biomar og Salmofood i over et tiår samarbeidet tett om å justere prisene på råvarer, til tross for fallende kostnader. Selskapene skal ha opprettet et system der priser på blant annet fiskemel, fiskeolje og soya ble justert kunstig høyt gjennom felles avtaler, e-poster og møter.

«Vi må slette denne mailen og tømme den elektroniske søppelbøtta», lyder et av de interne dokumentene fra etterforskningen, fra chilenske økokrim (FNE).

Nutreco nekter for alt

Fôrgiganten Nutreco, som eier Skretting, avviser påstandene fullstendig.

– Vi bestrider disse påstandene på det sterkeste. Våre interne undersøkelser støtter ikke anklagene, sa Elise Catusse, talsperson for Nutreco.

Også Biomar, eid av danske Schouw & Co., nekter for å ha gjort noe galt.

«Vi har ikke mottatt noen informasjon som får oss til å endre vårt syn. Vi har ikke deltatt i samordnet praksis», skrev direktør Kasper Okkels i en e-post til IntraFish.

Startet med varsling fra Cargill

Det var Cargill, som kjøpte Ewos i 2015, som varslet om saken. De oppdaget uregelmessigheter og meldte fra til chilenske myndigheter året etter. Fordi de varslet, slipper de bøter.

Etterforskningen som fulgte, endte med ransakinger hos Skretting, Biomar og Salmofood, og beslag av e-poster og interne meldinger. Kodeord som «Familien Ugalde» og «Club de Toby» skal ha blitt brukt for å skjule kommunikasjonen.

De tre bøtelagte selskapene hadde til sammen nær 70 prosent markedsandel i Chile i perioden samarbeidet pågikk, ifølge konkurransemyndighetene. Tapene for chilenske oppdrettere anslås av enkelte kilder til å være på flere milliarder kroner.

– Det er ingen som har et klart tall fordi svindelen er så godt utspekulert. Men at det er snakk om milliardbeløp, er utvilsomt, sier en anonym kilde til IntraFish.

Et spørsmål om tid?

Kildene IntraFish har snakket med, peker på at fôrselskapene kan ende opp med å betale boten – uansett hvor høylytt benektelsene er nå.

– Jeg tipper de til slutt betaler og kommer med en avledningshistorie om at de er uenige i påstanden, men vil fokusere på å fø verden, sier en annen anonym kilde.

Saken har allerede ført til at Biomar og Skretting er suspendert fra bransjeorganisasjonen SalmonChile.