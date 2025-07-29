– Oslofjorden er mer enn bare en fjord. Den er barndomsminner, sommernetter og morgenbad. Nå roper fjorden om hjelp. Altfor mye liv har forsvunnet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

På en pressekonferanse i Husøysund i Oslofjorden tirsdag formiddag presenterte han en rekke begrensninger på fiske i Oslofjorden sammen med fiskeriministeren, miljøministeren og SV-leder Kirsti Bergstø.

Dette omfatter blant annet tre store nullfiskeområder:

I den indre delen av fjorden

I ytre fjord på Færder

Ved Ytre Hvaler

De to siste er marine nasjonalparker.

– I nullfiskeområdene blir alt fiske forbudt, både yrkesfiske og fritidsfiske. Fiske etter anadrom laksefisk, som sjøørret og laks, vil være omfattet av forbudet, opplyser regjeringen.

Den kan i visse tilfeller gis dispensasjoner. Krabbefiske med snøre for barn vil fortsatt være tillatt.

De nye tiltakene skal ifølge statsministeren vare i ti år.

KART: Oslofjorden, med områdene der regjeringen innfører nullfiskeområder og en rekke andre fiskeritiltak for å styrke fiskebestandene og økosystemet, markert. Illustrasjon: Geodata

Holder enkelte rekefelt utenom

– Vi har lagt til rette for fortsatt aktivitet der det er mulig, samtidig som tiltakene skal være kraftfulle nok til å oppnå den effekten vi ønsker, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) i pressemeldingen.

– Vi har blant annet valgt å holde enkelte viktige rekefelt utenfor nullfiskeområdene, for å sikre at den minste lokale flåten fortsatt skal kunne fiske, samtidig som tiltakene skal være effektive, legger hun til.

Økosystemet i Oslofjorden har forverret seg kraftig de siste årene, blant annet på grunn av utslipp fra kloakk og jordbruk.

I januar varslet regjeringen fiskebegrensninger, og det har siden kommet inn over 250 svar på høringen.

– Vi har mottatt mange konstruktive innspill som vi har lagt vekt på i tiltakene som vi nå innfører. Samtidig er det åpenbart at tiltakene som nå innføres, er inngripende både for yrkesfiskerne og fritidsfiskerne, sier fiskeriministeren.

Tiltak for fritidsfiskere i hele fjorden

For fritidsfiskere kommer flere begrensninger i hva man gjøre i Oslofjorden allerede fra 1. oktober i år.

I hele fjorden får fritidsfiskere kun bruke håndholdte redskaper. Antallet teiner som hver fisker kan sette ut, reduseres fra 20 til 10.

I hummerfisket reduseres antall teiner fra ti til fem per person, mens det blir forbudt å fiske etter reker med teiner, opplyser regjeringen.

Tiltak for yrkesfiskere

Fra 1. januar kommer også flere tiltak som skal gjelde for yrkesfiskere, opplyser regjeringen:

Fiske med bunnsatte garn, line, snurrevad, ruser og annen redskap egnet til å fiske bunnfisk blir forbudt.

Bruk av oppsamlingspose i fiske etter reker med reketrål og fiske etter kreps med krepsetrål blir forbudt.

Adgangen til å gi dispensasjoner fra den forrige tiltakspakken blir fjernet, og aktive dispensasjoner blir trukket tilbake. Dette gjelder dispensasjoner fra forbudet mot å fiske i gytefelt, forbudet mot bunnsatte garn og fra påbudet om å bruke sorteringsrist, opplyser regjeringen.

Det vil også bli vurdert innføre en kvote for brisling.

BEGRENSNINGER: Regjeringen innfører flere begrensninger på fiske i Oslofjorden. Her fra Færderseilasen, med seilbåter på vei forbi Drøbak. Foto: Tor Erik Schrøder

– En miljøkrise

Fra før av har regjeringen tatt grep innen avløp og jordbruk for å bedre utviklingen i fjorden.

– Oslofjorden er i en alvorlig miljøkrise, og vi trenger kraftfulle tiltak for å for å styrke økosystemet i fjorden, sier miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Han understreker at områdene hvor det nå blir nullfiskesoner, har store naturverdier.