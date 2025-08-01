– Den foreløpige avklaringen på tollsatser gir en etterlengtet forutsigbarhet for hele verdikjeden, og gjør det mulig å planlegge framover for norske sjømateksportører og amerikanske importører. Dette i seg selv er positivt for etterspørselen etter norsk sjømat i USA, sier administrerende direktør Christian Chramer i Norsk Sjømatråd til NTB.

I Sjømat Norge beklager adm. direktør Geir Ove Ystmark innføringen av toll og sier det kan gi mindre etterspørsel etter norsk sjømat.

– Vi kan allerede nå konstatere at sjømatprodusenter fra Storbritannia med tollsats på 10 prosent vil ha et konkurransefortrinn i forhold til norske sjømatprodusenter i USA. Dette kan gi konsekvenser for vareflyt og bearbeidingsaktiviteter i sjømatmarkedet, sier Ystmark.

Tross turbulente tider helt siden president Donald Trump begynte å true om innføring av toll, har etterspørselen etter norsk sjømat økt i USA.

Hittil i 2025 har USA vært Norges største marked for sjømat, med en eksportøkning på 38 prosent, til rekordhøye 8,7 milliarder kroner. Norge har en firedel av markedet for nordatlantisk laks i USA, og er nest størst etter Chile som har 50 prosent av markedet.

– Nå får vi avvente hva som kommer av ytterligere avklaringer mens vi fortsetter med å bygge marked i USA og andre sentrale sjømatmarkeder for Norge, sier Chramer.