I kroner er økningen på 1,1 milliarder kroner, viser tallene fra Norges sjømatråd.

– Sjømateksporten har lagt bak seg en verdimessig historisk sterk julimåned. Det skyldes først og fremst høye laksevolum og en imponerende verdivekst til Kina, sier administrerende direktør i Christian Chramer.

Snart 100 milliarder i år

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 99 milliarder kroner, samme sum som i hele 2018.

– Til tross for at verdenshandelen opplever krevende tider, og at konkurransen i markedet er tøff, har sjømat fra Norge en sterk global posisjon. Det gjelder også midt på sommeren, sier Chramer.

I tillegg til laks og ørret var det i juli også vekst for kongekrabbe, reker og snøkrabbe.

Kina 88 prosent opp

De største markedene for norsk sjømateksport i juli var Polen, Kina og USA. Kina hadde størst verdivekst i juli, med en økning i eksportverdi på 613 millioner kroner, eller 88 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Totalt eksporterte Norge sjømat til Kina for 1,3 milliarder kroner i juli.

– Det er først og fremst laks som drar opp eksportverdien til Kina. En kombinasjon av et rekordstort tilgjengelig volum, lavere priser og nye fremvoksende salgskanaler i det kinesiske markedet bidro til at den positive utviklingen fortsatte i juli. Kina er nå det største vekstmarkedet for norsk laks hittil i år, sier Chramer.

Vekst også til USA

Sjømateksporten til USA fortsatt å vokse i juli sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportverdien i årets sjuende måned var 1,1 milliarder kroner, en økning på 17 prosent sammenlignet med juli i fjor.

Målt i verdi var USA Norges største eksportmarked i årets fem første måneder, men i juni og juli var verdien av den norske sjømateksporten til Polen og Kina høyere enn til USA.

– I juli var det økning i verdi for laks, ørret, kongekrabbe og snøkrabbe til USA, så amerikanerne fortsetter å kjøpe store mengder norsk sjømat. Verdiveksten til Polen og Kina har likevel vært enda større. USA er et prioritert marked for oss, og vi fortsetter å følge utviklingen knyttet til de økte tollsatsene, sier administrerende direktør Christian Chramer.

Fem på topp

Dette var de fem største importørene av norsk sjømat i juli målt i verdi:

1. Polen: 1,7 milliarder kroner (+23 prosent)

2. Kina: 1,3 milliarder kroner (+88 prosent)

3. USA: 1,1 milliarder kroner (+17 prosent)

4. Nederland: 897 millioner kroner (-7 prosent)

5. Danmark: 793 millioner kroner (-21 prosent)

Rekordstor vekst for laks

Norge eksporterte 136.054 tonn laks til en verdi av 10,2 milliarder kroner i juli. Verdien økte med 800 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor,

Det var en vekst i volum på 28 prosent.