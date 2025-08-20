Resultatfall for Lerøy

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.45

Lerøy Seafood la frem et operasjonelt driftsresultat på 680 millioner kroner i andre kvartal, mot en forventning på 677 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Til sammenligning var driftsresultatet på 906 millioner kroner i andre kvartal 2024, noe som innebærer et fall på 25 prosent.

– Kvartalet viste god drift i alle segmenter og illustrerer robustheten i vår forretningsmodell, med en helintegrert verdikjede i et diversifisert sjømatselskap, sier konsernsjef Henning Beltestad i en børsmelding.

Skuffende i oppdrett

Havbrukssegmentet (oppdrett) til Lerøy fikk et driftsresultat på 256 millioner kroner i andre kvartal, mot en forventning på 525 millioner kroner.

Spesielt Midt og Sjøtroll leverte skuffende tall opp mot analytikerkonsensus, mens Aurora var mindre skuffende.

– LSG har den høyeste netto tilveksten noensinne i et annet kvartal. Overlevelsesraten er høy, fisken er av god kvalitet og gjennomsnittlig slaktevekt har økt, samtidig som kostnad per kilo er fallende. Forklaringen er en meget god biologisk prestasjon. Vi ser en mer krevende inngang i tredje kvartal, der høye sjøtemperaturer i Norge innebærer økt biologisk risiko. Guidet slaktevolum av laks og ørret for 2025 holdes på 195.000 tonn, sier Beltestad.

Han understreker at lave priser på laks og ørret, drevet av høy tilbudsvekst, naturligvis preger resultatene i kvartalet.

– Lave spotpriser har fortsatt inn i tredje kvartal. På lengre sikt innebærer det økte tilbudet at vi bygger markeder, eksempelvis i Kina, noe som er positivt for Lerøy, næringen og Norge som eksportnasjon, sier Beltestad.

Lerøy Seafood (Mill. kr) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 8.826 7.649 Operasjonelt driftsresultat 680 906 Resultat før skatt −67 1.015 Resultat etter skatt 92,8 654

Sterke tall

Nedstrømsvirksomheten (VAP S&D) leverte et operasjonelt driftsresultat på 351 millioner kroner, mot en forventning på 267 millioner kroner.

Ifølge selskapet representerer det tiende kvartalet på rad med vekst i 12 måneders rullerende operasjonelt driftsresultat.

– Dette segmentet, som driver salg og videreforedling av sjømat, fortsetter den gode utviklingen, drevet av bedret kapasitetsutnyttelse og styrket aktivitet inn mot sentrale kunder. Vi er stadig nærmere vårt mål om et operasjonelt driftsresultat på 1.250 millioner kroner i segmentet for 2025, sier Beltestad.

Villfangstvirksomheten til Lerøy leverte også sterkt, med et driftsresultat på 148 millioner kroner, mot konsensus som ventet minus 3 millioner kroner. Beltestad omtaler resultatet som over egen forventning.

– Prisene på særlig torsk er svært høye i historisk sammenheng. Det er utsikter til ytterligere reduksjon av allerede lave torskekvoter i 2026. Det er krevende, særlig for hvitfiskfabrikkene våre i Lerøy Norway Seafoods, som er avhengige av volumer for å prestere godt. Vi forventer derfor krevende tider i dette segmentet fremover, sier han.