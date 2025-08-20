Styret i oppdrettsgiganten Mowi har besluttet å dele ut et utbytte på 1,45 kroner pr. aksje for andre kvartal – tilsvarende rundt 750 millioner kroner, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag morgen.

Mowi hadde på forhånd varslet markedet om et operasjonelt driftsresultat på 189 millioner euro i kvartalet, eller om lag 2,2 milliarder kroner – bedre enn hva analytikerne ventet ifølge Infront-konsensus.

Inntektene i kvartalet beløp seg til 1,4 milliarder euro, tilsvarende 16,3 milliarder kroner.

– 2025 har vært et godt år med meget god drift og sterk vekst så langt for havbruksvirksomheten, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi i forbindelse med tallene.

Til sammenligning ble det operasjonelle driftsresultatet på 230 millioner euro i samme kvartal i fjor. Nedgangen skyldes ifølge selskapet lavere laksepriser.

Mowi (Mill. EUR) 2.kv/25 2.kv/24 Driftsinntekter 1.394 1.340 Operasjonelt driftsresultat 189 230 Resultat før skatt 57 55 Resultat etter skatt 42 38

Øker guiding

Tidligere i juli meldte Mowi at det slaktet rekordhøye 133.000 tonn laks i andre kvartal, tilsvarende en vekst på 21 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Tidligere har Mowi kommunisert et mål om å slakte 530.000 tonn for hele 2025. Dette økes nå til 545.000 tonn – en vekst på 9 prosent sammenlignet med 2024.

– Det er gledelig å se at vi leverer på vekststrategien vår, og med nylig inngått avtale om økt eierandel i Nova Sea fra 49 til 95 prosent forventer vi å slakte minst 600.000 tonn allerede neste år, som tilsvarer en årlig vekst på 10 prosent i 2026. I Norge nærmer vi oss neste milepæl på 400 000 tonn, sier Vindheim.

I tredje kvartal venter Mowi et slaktevolum på 159.500 tonn, med en kontraktsandel på 22 prosent.

Samtidig melder Vindheim om laveste produksjonskostnader siden 2022.

– Det er svært oppmuntrende å se at produksjonskosten vår synker i kvartalet til det laveste nivået siden 2022, og bidrar med 49 millioner euro i bedret inntjening i kvartalet. For første halvår er effekten 67 millioner euro. Dette er et resultat av lavere fôrpriser, men også en rekke tiltak over tid av organisasjonen, sier han.

USA-toll

Frykt for USA-toll har vært med på å dempe utviklingen i flere av sjømataksjene på Oslo Børs i år.

Mowi skriver i kvartalsrapporten at vektet gjennomsnittlig toll for selskapet utgjorde rundt 10 prosent 1. august.

Selskapet har oppdrettsvirksomhet i syv forskjellige land, og tollsatsene for laks inn til USA utgjør nå 0 prosent for Canada, 10 prosent for Chile og Skottland, og 15 prosent for Norge, Færøyene, Island og Irland.

«Det meste av Mowis tilbud til det amerikanske markedet kommer fra Canada og Chile, som vil bli mer konkurransedyktige sammenlignet med laks fra europa, alt annet likt», skriver selskapet.