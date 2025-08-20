Det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire har onsdag kveld lagt frem flere nøkkeltall for første halvår 2025.

Selskapet har fremdeles til gode å gå med overskudd, og som ventet endte resultatet i rødt. EBITDA, altså inntjening før renter, skatt, av- og nedskriving, endte på -30,7 millioner dollar. Det er riktignok en forbedring fra -46,6 millioner dollar første halvår i fjor.

– Med slaktevekt over 3 kilo og priser høyere enn referanseprisindekser i andre kvartal, har vi en klar utsikt mot lønnsomhet. Vi forventer å levere vår første positive EBIDTA-kvartal innen utgangen av 2026, og ser et klart grunnlag for lønnsom vekst og ekspansjon derfra, sier Pedro Courard, sjef i selskapet.

I februar varslet selskapet at de ikke vil nå break-even på EBITDA-nivå før etter fjerde kvartal 2025. Nå blir det altså opp mot et år senere, hvis alt går etter planen.

Doblet omsetning

Slaktevolumet for halvåret endte på 2.486 tonn, opp fra 2.384 i fjor. Gjennomsnittlig volum endte på 2,86 kilo, mens salgsprisene steg til 8,67 dollar, opp 86 prosent. Total omsetning endte på 21,5 millioner dollar, en dobling fra 11,1 millioner i fjor.

Ellers peker selskapet på rekordlav dødelighet, samt stabil vekst i biomassen. Samtidig har systemene mindre nedetid, og vannkvaliteten er stabil.

– Første halvdel av 2025 var et vendepunkt for selskapet. Drift er nå stabilt, biologisk prestasjon er på rekordnivåer og de finansielle resultatetene vokser raskt, sier Courard

Ventet emisjon

Atlantic Sapphire har vært et brutalt mareritt for investorene i mange år, med en nedgang på 99,97 prosent siden noteringen på Oslo Børs i 2020, og 49 prosent bare i år. Det har spist opp investeringene til blant annet Inge Berg og Petter Stordalen, selskapets største og fjerde største eiere.

I februar kom selskapet med et varsel det at det er nødt til å gjennomføre nok en emisjon i løpet av andre halvår for å kunne finansiere utbyggingen av fase 2 i Miami. Det sendte kursen ned 40 prosent samme dag.

Det er langt fra første gang Atlantic Sapphire må hente penger. I mars i fjor ble det hentet 369 millioner kroner, og i august i fjor varslet selskapet en tegningsrettsemisjon for å hente rundt 600 millioner kroner. Den gangen ble emisjonen satt til en rabatt på hele 98 prosent sammenlignet med forrige sluttkurs.