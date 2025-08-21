Oppdrettsselskapet SalMar fikk et operasjonelt driftsresultat på 524 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 1,4 millarder kroner i samme periode i fjor.
Det var også noe svakere enn hva analytikerne ventet på forhånd. Ifølge Infront-konsensus ventet analytikerne i gjennomsnitt et operasjonelt driftsresultat på 534 millioner kroner.
Dette skyldes ifølge selskapet at kvartalet ble preget av svak prisoppnåelse som følge av høy andel nedgradert fisk, særlig i oppdrettsvirksomheten i Midt-Norge.
Selskapet har tidligere meldt til markedet at det slaktet 64.500 tonn laks i kvartalet.
For den norske delen av virksomheten var det operasjonelle driftsresultatet på 696 millioner kroner. SalMar skriver i rapporten at det fortsatt er høye kostnader knyttet til fisken som slaktes fra datterselskapet Icelandic Salmon.
I tillegg ble resutatene fra Scottish Sea Farms påvirket av lavere laksepriser, til tross for gode biologiske prestasjoner.
– Kort oppsummert er vi fornøyd med utviklingen på biologien i kvartalet, dette legger til rette for økt volum og positiv kostnadsutvikling for andre halvår. Finansielt ble det som ventet svakt som følge av lav prisoppnåelse i andre kvartal, sier konsernsjef Frode Arntsen i SalMar i forbindelse med tallene.
SalMar
|(Mill. kr)
|2.kv/25
|2.kv/24
|Driftsinntekter
|6.175
|5.838
|Operasjonelt driftsresultat
|524
|1.378
|Resultat før skatt
|190
|1.480
|Resultat etter skatt
|146
|900
Øker guiding
Tallene kommer etter etter et svakt første kvartal, der SalMar også bommet på analytikernes forventninger. Laksemarkedet har så langt i år vært preget av svært høyt tilbud, som igjen har lagt press på lakseprisen.
Selskapet har tidligere kommunisert at det venter å slakte 294.000 tonn laks i 2025, hensyntatt relativ andel fra den felleseide virksomheten Scottish Sea Farms.
Dette målet økes nå med 4.000 tonn til 298.000 tonn.
«Første halvår av 2025 har vist gode biologiske prestasjoner i sjø, i forhold til tilvekst og overlevelse, og man går inn i tredje kvartal med rekordhøy biomasse for sesongen. Dette legger til rette for økt volum i andre halvår», skriver selskapet.
SalMar venter også en positiv kostnadsutvikling i andre halvår, som følge av god tilvekst og reduserte kostnader på flere innsantsfaktorer.
«Samtidig har superiorandelen økt markant fra juli 2025 og fremover, sammenlignet med hva man erfarte i første halvår», skriver selskapet.