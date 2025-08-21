Oppdrettsselskapet SalMar fikk et operasjonelt driftsresultat på 524 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 1,4 millarder kroner i samme periode i fjor.

Det var også noe svakere enn hva analytikerne ventet på forhånd. Ifølge Infront-konsensus ventet analytikerne i gjennomsnitt et operasjonelt driftsresultat på 534 millioner kroner.

Dette skyldes ifølge selskapet at kvartalet ble preget av svak prisoppnåelse som følge av høy andel nedgradert fisk, særlig i oppdrettsvirksomheten i Midt-Norge.

Selskapet har tidligere meldt til markedet at det slaktet 64.500 tonn laks i kvartalet.

For den norske delen av virksomheten var det operasjonelle driftsresultatet på 696 millioner kroner. SalMar skriver i rapporten at det fortsatt er høye kostnader knyttet til fisken som slaktes fra datterselskapet Icelandic Salmon.

I tillegg ble resutatene fra Scottish Sea Farms påvirket av lavere laksepriser, til tross for gode biologiske prestasjoner.

– Kort oppsummert er vi fornøyd med utviklingen på biologien i kvartalet, dette legger til rette for økt volum og positiv kostnadsutvikling for andre halvår. Finansielt ble det som ventet svakt som følge av lav prisoppnåelse i andre kvartal, sier konsernsjef Frode Arntsen i SalMar i forbindelse med tallene.

SalMar (Mill. kr) 2.kv/25 2.kv/24 Driftsinntekter 6.175 5.838 Operasjonelt driftsresultat 524 1.378 Resultat før skatt 190 1.480 Resultat etter skatt 146 900

Øker guiding

Tallene kommer etter etter et svakt første kvartal, der SalMar også bommet på analytikernes forventninger. Laksemarkedet har så langt i år vært preget av svært høyt tilbud, som igjen har lagt press på lakseprisen.

Selskapet har tidligere kommunisert at det venter å slakte 294.000 tonn laks i 2025, hensyntatt relativ andel fra den felleseide virksomheten Scottish Sea Farms.

Dette målet økes nå med 4.000 tonn til 298.000 tonn.

«Første halvår av 2025 har vist gode biologiske prestasjoner i sjø, i forhold til tilvekst og overlevelse, og man går inn i tredje kvartal med rekordhøy biomasse for sesongen. Dette legger til rette for økt volum i andre halvår», skriver selskapet.

SalMar venter også en positiv kostnadsutvikling i andre halvår, som følge av god tilvekst og reduserte kostnader på flere innsantsfaktorer.

«Samtidig har superiorandelen økt markant fra juli 2025 og fremover, sammenlignet med hva man erfarte i første halvår», skriver selskapet.