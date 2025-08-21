Kraftig resultatfall

SalMar fikk et operasjonelt driftsresultat på 524 millioner kroner i andre kvartal. Det var noe svakere enn hva analytikerne ventet på forhånd.

Category iconSjømat
SALM
·
Publisert 06:32 | Oppdatert 07:14
Article lead
+ mer
lead
LA FREM TALL: Konsernsjef Frode Arntsen i SalMar (t.h) og strategidirektør Runar Sivertsen. Foto: Iván Kverme
LA FREM TALL: Konsernsjef Frode Arntsen i SalMar (t.h) og strategidirektør Runar Sivertsen. Foto: Iván Kverme
Martin Brennmoen
Tips meg
Del

Oppdrettsselskapet SalMar fikk et operasjonelt driftsresultat på 524 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 1,4 millarder kroner i samme periode i fjor.

Det var også noe svakere enn hva analytikerne ventet på forhånd. Ifølge Infront-konsensus ventet analytikerne i gjennomsnitt et operasjonelt driftsresultat på 534 millioner kroner.

Dette skyldes ifølge selskapet at kvartalet ble preget av svak prisoppnåelse som følge av høy andel nedgradert fisk, særlig i oppdrettsvirksomheten i Midt-Norge.

Selskapet har tidligere meldt til markedet at det slaktet 64.500 tonn laks i kvartalet.

For den norske delen av virksomheten var det operasjonelle driftsresultatet på 696 millioner kroner. SalMar skriver i rapporten at det fortsatt er høye kostnader knyttet til fisken som slaktes fra datterselskapet Icelandic Salmon.

I tillegg ble resutatene fra Scottish Sea Farms påvirket av lavere laksepriser, til tross for gode biologiske prestasjoner.

– Kort oppsummert er vi fornøyd med utviklingen på biologien i kvartalet, dette legger til rette for økt volum og positiv kostnadsutvikling for andre halvår. Finansielt ble det som ventet svakt som følge av lav prisoppnåelse i andre kvartal, sier konsernsjef Frode Arntsen i SalMar i forbindelse med tallene.

SalMar

(Mill. kr)2.kv/252.kv/24
Driftsinntekter6.1755.838
Operasjonelt driftsresultat5241.378
Resultat før skatt1901.480
Resultat etter skatt146900

Øker guiding

Tallene kommer etter etter et svakt første kvartal, der SalMar også bommet på analytikernes forventninger. Laksemarkedet har så langt i år vært preget av svært høyt tilbud, som igjen har lagt press på lakseprisen.

Selskapet har tidligere kommunisert at det venter å slakte 294.000 tonn laks i 2025, hensyntatt relativ andel fra den felleseide virksomheten Scottish Sea Farms.

Dette målet økes nå med 4.000 tonn til 298.000 tonn.

«Første halvår av 2025 har vist gode biologiske prestasjoner i sjø, i forhold til tilvekst og overlevelse, og man går inn i tredje kvartal med rekordhøy biomasse for sesongen. Dette legger til rette for økt volum i andre halvår», skriver selskapet.

SalMar venter også en positiv kostnadsutvikling i andre halvår, som følge av god tilvekst og reduserte kostnader på flere innsantsfaktorer.

«Samtidig har superiorandelen økt markant fra juli 2025 og fremover, sammenlignet med hva man erfarte i første halvår», skriver selskapet.

salmar
salm
kvartalsresultat
breaking
Sjømat

Informasjon om bruk av AI