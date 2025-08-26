Det færøyske oppdrettsselskapet Bakkafrost la frem tall tirsdag morgen, som viser at selskapet fikk et operasjonelt driftsresultat på 65 millioner danske kroner i andre kvartal, ned fra 388 millioner danske kroner i samme periode i fjor.

Det operasjonelle driftsresultatet ble imidlertid kjent i et resultatvarsel i juli.

Driftsinntektene i kvartalet endte på 1.575 millioner danske kroner, ned fra 2.067 millioner i andre kvartal i fjor. Resultatet før skatt endte på minus 192 millioner danske kroner, mot minus 117 millioner i fjor.

Ikke fornøyde

«Vi er ikke fornøyde med de finansielle resultatene i dette kvartalet. En betydelig økning i den globale lakseforsyningen har ført til lave laksepriser, noe som har påvirket inntjeningen vår», kommenterer adm. direktør Regin Jacobsen.

Bakkafrost (Mill. DKK) 2.kv/25 2.kv/24 Driftsinntekter 1.575 2.067

Operasjonelt driftsresultat 65 388 Resultat før skatt -133 -87 Resultat etter skatt -138 -116

«Samtidig er vi svært fornøyde med den oppnådde kostnadsreduksjonen på Færøyene, med en nedgang i produksjonskostnadene på 12 prosent, og vi fortsetter å prioritere kostnadsdisiplin også fremover. I Skottland er vi ikke fornøyde med prestasjonene i ferskvannsdriften, der vi dessverre opplevde betydelige dødeligheter som følge av sykdommer.»

Lyspunkt i økt slakt

Analytiker Mindaugas Čekanavičius i Norne Securities dekker Bakkafrost-aksjen, og skriver i morgentimene at selskapet preges av lave laksepriser og sykdom i Skottland, men at det finnes et lyspunkt i at slaktemålene for 2025 ble oppjustert både for Færøyene og Skottland.

Slakteplanen for Færøyene i 2025 ble justert opp fra 77.000 tonn til 82.000 tonn, og for Skottland fra 20.000 tonn til 22.000 tonn.

«I Ferskvannssegmentet ble guidingen for smoltutsett på Færøyene holdt uendret på 18,5 millioner for regnskapsåret 2025. For ferskvannsdriften i Skottland ble veiledningen imidlertid redusert fra 10,0 millioner til 6,0–7,0 millioner smolt», påpeker han.

«Når det gjelder fiskemel, olje og fôr (FOF), forblir forventningene uendret – produksjonsvolumene i 2025 skal være på linje med 2024. Endringene i estimater ventes å bli blandede.»