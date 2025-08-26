SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Etter mye spekulasjoner i markedet ble det til slutt offentliggjort i juli at Grieg Seafood selger unna virksomhetene i både Finnmark og Canada for 10,2 milliarder kroner til Cermaq.

Selskapet sitter dermed igjen med oppdrettsvirsomheten i Rogaland, og fremover vil selskapet rapportere tall for den gjenværende virksomheten. Finnmark og Canada blir nå klassifisert som eiendeler til salgs og rapporteres separat i regnskapet.

Ifølge kvartalsrapporten tirsdag morgen leverte selskapet minus Finnmark og Canada et operasjonelt driftsresultat på 91 millioner kroner i andre kvartal, mot 18 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Canada og Finnmark som ikke lenger vil være en del av Grieg Seafood leverte på sin side et operasjonelt driftsresultat på minus 48 millioner kroner i kvartalet, opp fra minus 53 millioner i samme periode i 2024.

Tidligere har selskapet guidet et slaktevolum på 84.000 tonn for hele 2025. Med kun oppdrettsvirksomheten i Rogaland igjen, venter Grieg Seafood nå et slaktevolum på 30.000 tonn i år.

Grieg Seafood (Mill. kr) 2.kv/25 2.kv/24 Driftsinntekter 1.007 426 Operasjonelt driftsresultat* 91 18 Resultat før skatt −65 −104 Resultat etter skatt −70 −153 *Tallene er for virksomhetene med fortsatt drift.



Vil prioritere utbytter

Etter at salget av Finnmark og Canada ble landet i sommer har flere analytikere spekulert i at Grieg Seafood vil dele ut mye av provenyet i form av utbytte.

«Det er åpenbart at man ikke trenger å sitte med over 3 milliarder kroner i kontanter når man i praksis kun har igjen oppdrettsvirksomheten i Rogaland. Det ligger i kortene at det kommer utbytter her. Det må det nesten gjøre», sa sjømatanalytiker Henrik Knutsen i Pareto Securities i sommer.

I kvartalsrapporten tirsdag skriver ledelsen at det vil prioritere utbytter fremover.

«Ledelsen har rådgitt styret til å prioritere utbytter når det skal vurdere kapitalallokeringsstrategien. Det understreker vår forpliktelse til å maksimere aksjonærverdier», skriver konsernsjef Nina Willumsen Grieg i kvartalsrapporten.

Willumsen Grieg har vært midlertidig konsernjef siden hun overtok for Andreas Kvame i slutten av mars. I en separat børsmelding skriver Grieg Seafood at hun blir permanent konsernsjef fremover.