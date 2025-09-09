Sjømatanalytiker: – Ikke en positiv hendelse

De rødgrønne partiene vant stortingsvalget i Norge og får til sammen 87 mandater mot 82 mandater for de borgerlige partiene.

Mens få hadde forventet et regjeringsskiftet, ser Pareto Securities fortsatt på valgresultatet som en mindre negativ hendelse for oppdrettsselskapene.

«For det første begrenser det muligheten for en redusert lakseskatt, der SV, Rødt og MDG i stedet presser på for strengere reguleringer og mer beskatning», skriver analytiker Henrik Longva Knutsen.



Videre peker analytikeren på «regulatorisk overheng» i sektoren, ettersom gjennomgangen av stortingsmeldingen om akvakultur vil dukke opp igjen om noen år under et venstreorientert flertall.

For eksempel presser SV, Rødt og MDG på for å fase ut åpne merder, ønsker høyere beskatning, har foreslått tidsbegrensede konsesjoner, ønsker strengere biomassebegrensninger og strengere regulering av oppdrett i fjorder.

Som et resultat kan vi se økt fusjons- og oppkjøpsaktivitet i sektoren, ettersom mindre oppdrettere kan velge å selge som følge av den økte regulatoriske usikkerheten, mener han.

«Kort sagt forventer vi ingen kortsiktig innvirkning på sektoren, men det er ikke en positiv hendelse. Som sådan delta-negativ – om noe», skriver Longva Knutsen.

Unødvendig byråkratisk byrde

Ettersom det var Arbeiderpartiet og Senterpartiet som innførte lakseskatten, og de fleste andre partier på venstresiden ønsker høyere beskatning og strengere reguleringer, er det begrenset med rom for en lavere skatt. Analytikeren kan heller ikke se for seg at skatten blir opphevet.

«Venstresidens seier innebærer sannsynligvis også at normprisrådet vil bli værende, og dermed fortsette å legge en unødvendig byråkratisk byrde på sektoren»

Nøytral/svakt negativ markedsreaksjon berettiget

Analytikeren mener utsiktene for sektoren stort sett er uendret etter valgresultatet, ettersom det sannsynligvis ikke vil innebære noen endring i dagens skatteregime. På kort sikt ventes uansett en nøytral til svakt negativ kursreaksjon.

«Det gjenspeiler at venstreblokken er mer tilbøyelig til høyere beskatning og strengere regulering sammenlignet med høyresidens alternativ», er konklusjonen.

