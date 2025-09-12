Article lead
lead
På kjendisfest: Bernt Bodal avbildet på fest med celebriteter i New York City i 2019. Gjennom musikken har bassisten kontakt med flere verdenskjente rockemusikere. Foto: Patrick McMullan/Getty Images

Under radaren: Røkkes tidligere kronprins er blitt milliardær

Det sies at bassisten ofte havner i skyggen. Bernt Bodal, medlem av det norske rockebandet Høst, bygget sin egen scene – og endte opp med å bli frontfigur i et amerikansk industrieventyr.

Category iconSjømat
Profil
Bernt Bodal
Oppdatert 12. sep.Publisert 12. sep.
Lesetid: 9 minutter
Jan Christian Grandre
Tonje K. Tellefsen
Martin Stray Schmidt
Journalist
Bli automatisk varslet om Profil
Bruk Finansavisen-appen for iOS og Android
Finansavisen
Profil
Svært mange investorer…