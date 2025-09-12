Laksegigant vurderer salg: Flere store kan være interessert

Oppdrettsselskapet Lingalaks er i spill, melder IntraFish.

Selskapet, som eies av søsknene Erlend, Anders og Kristoffer Haugarvoll, har startet å utforske strategiske grep.

– Vi ser på mange alternativer, men ingenting er avgjort ennå, sier styreleder Erlend Haugarvoll.

Lingalaks har i nesten 50 år produsert laks i Hardangerfjorden. Økte miljøkrav og forventninger om kostbare investeringer i nullutslippsteknologi gjør at selskapet vurderer veien videre.

– Det blir mer og mer krav, og det kan komme ny teknologi som vil kreve store investeringer, sier Haugarvoll, til IntraFish.

Selskapet omsatte i fjor for nær 1 milliard kroner, med et driftsresultat på 110 millioner. Produksjonen ventes i år å bli 12.000 tonn.

Les også Laksemilliardær slakter lakseskatt: – Må vurdere børs eller salg Nye skatteregler i oppdrettsbransjen har ført til ramaskrik langs kysten. Lingalaks-grunnlegger Rolv Haugarvoll er redd endringene betyr kroken på døra.

Prislapp over 2 mrd.?

Kilder i finans- og oppdrettsmiljøet, som IntraFish har snakket med, sier at det er mest nærliggende å tro at et selskap i nærheten er interessert i å kjøpe det.

Hvis frieren også er børsnotert, blir finansieringen enklere, fordi man da kan betale helt eller delvis med egne aksjer. Navn som Mowi og Lerøy Seafood Group nevnes av kilder, mens også private selskaper som Alsaker Fjordbruk, Firda Seafood og Bremnes Seashore.

– Grieg Seafood kan også være et alternativ. Nå som det selger virksomhetene sine i Finnmark og Canada, står det igjen med Rogaland. Om det ønsker å vokse i Norge, kan Lingalaks være et alternativ, mener en kilde overfor IntraFish.

Prisen kan passere 2 milliarder kroner, ifølge kildene.