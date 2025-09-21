Analytiker om nye sjokktall: Har ikke sett maken

Ifølge Arctic Securities, basert på tall fra Fiskeridirektoratet, falt antall oppdrettsfisk i norsk sjø hele 6,7 prosent ved utgangen av august sammenlignet med året før.

«Vi har aldri sett så negativ år-for-år-vekst i antall fisk i sjøen det siste tiåret. Det er oppsiktsvekkende hvor negativ vekst Norge nå har,» fastslår Arctic-analytiker Christian Olsen Nordby i et notat lørdag.

«Siden 2016 har det egentlig bare vært noen få tilfeller av negativ vekst. Denne gangen er den negativ med 6,7 prosent, noe som er uhørt,» skriver analytikeren.

Gjennomsnittsvekten på fisken steg 4,6 prosent og dempet dermed fallet i biomassen, som til slutt endte på minus 2,4 prosent.

«Vi ser at det er 12,9 prosent færre 2024-generasjons fisk i sjøen og 0,5 prosent færre 2025-generasjons fisk. Dette innebærer at markedet vil stramme seg til umiddelbart (noe vi ser på spotprisene),» heter det.

Sterkt 2026

Analytikeren påpeker at 2024-generasjonen slaktes mellom nå og tidlig sommer 2026. Dermed kan vinteren 2026 «bli svært stram».

«Hva betyr det for lakseaksjene? Et stramt marked bør bety høyere priser. Det som også er positivt, er at biologien ser grei ut. Det stramme markedet drives av aggressiv slakting, ikke av syk fisk. Slaktevektene er noe høyere år-for-år og dødeligheten noe lavere. Dermed vil kostnad pr. kilo trolig forbedres i kombinasjon med bedre priser. Alt i alt et goldilocks-scenario for markedet,» fastslår han.