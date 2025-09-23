EU vil straffe land som overfisker

Straffen kan være forbud eller restriksjoner på import av fisk og fiskeprodukter fra disse landene.

For ett år siden ble det kjent at EU ville børste støv av en regulering fra 2012 der det heter at tredjeland som «praktiserer ikke-bærekraftig fiske av bestander av felles interesse kan bli møtt av EU-sanksjoner, inkludert importforbud».

Mandag ble altså en revidert versjon av reguleringen vedtatt.

Det er første gang siden 1994 at EU gjør en direkte kobling mellom kvoter og markedsadgang.

Norge blir i denne forbindelse regnet som et tredjeland, og fiskeri har i årevis vært en øm tå i forholdet mellom Norge og EU.

Men etter det NTB kjenner til, regnes det som lite sannsynlig at EU vil ha grunnlag for å identifisere Norge som et land som tillater ikke-bærekraftig fiskeri.

I desember i fjor ble Norge og EU også enige om flere fiskeriavtaler, herunder kvotebytte og gjensidig adgang til å fiske i hverandres soner, for 2025.

