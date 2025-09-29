Oppdrettsselskap blåser opp konvertibelt lån til 59 mill. dollar

Oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire meldte mandag kveld i en børsmelding at styret har besluttet å øke størrelsen på det konvertible lånet fra 35 millioner dollar, som ble besluttet for to uker siden, til totalt 59,25 millioner dollar.

Beløpet inkluderer konvertering av et tidligere bro-lån med renter og gebyrer, et tidligere konvertibelt lån på 20 millioner dollar med påløpte renter, samt garantiprovisjon knyttet til lånet.

Samtidig trekker styret forslaget om utstedelse av selvstendige tegningsretter. Instrumenter i den planlagte langsiktige insentivordningen vil i stedet baseres på eksisterende styrefullmakter, men styret åpner for å fremme forslag om nye tegningsretter på en senere generalforsamling.