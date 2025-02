President Donald Trump og republikanerne har puttet fornyelsen av skattekuttene gjort under Trumps første presidentperiode høyt oppe på prioriteringslisten av saker de ønsker å gjennomføre i år.

Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) fra 2017, som utgår ved årsskiftet, senket en rekke skatter for den individuelle skattebetaler og for selskaper. Selv om enkelte av skattekuttene nå er blitt permanente, slik som kutt i selskapsskatten fra 35 til 21 prosent, må Trump få fornyet de fleste skattegrepene før nyttår.

Antar man at Trump fornyer skattekuttene han innførte i 2017, noe han har lovet å gjøre, vil det ha en rekke effekter på den amerikanske økonomien.

De rikeste husholdningene gagner mest

En analyse gjort av Urban-Brooking Tax Policy Center, viser at husholdninger med en inntekt over 450.000 dollar, eller drøye 5 millioner kroner, vil samlet sett komme best ut av Trumps skattekutt, skriver Bloomberg.

Topp 1-prosent av husholdningene med høyest inntekt (over 1 million dollar) vil i gjennomsnitt få et kutt i skatten på 3,2 prosent eller 70.000 dollar i 2027. Middelklasse-husholdninger vil imidlertid få en lavere skattebyrde på kun 1,3 prosent eller rundt 1.000 dollar årlig, viser rapporten.

Null skatt på tips vil ha liten effekt

Trump lovet også i valgkampen å sløyfe all skatt på tips, et grep som i ettertid viste seg å være en velgermagnet.

En analyse gjort av samme ikke-partipolitiske tenketank, slår fast at 40 prosent av arbeidere som mottar tips som en del av lønnen, ikke vil gagne av skattekuttene ettersom de har for lav inntekt til å måtte betale inntektskatt på tipsen de mottar.