Skatteklagenemnda – en miserabel suksess

Dersom en borer enda mer i tallene, viser statistikken at nemnda – totalt – bare avvek fra sekretariatets innstilling i 2 prosent av sakene. Dette viser at sekretariatet har en svært høy treffprosent. I stor avdeling er det enstemmige vedtak i 87 prosent av sakene, og altså kun 13 prosent av sakene har dissens. Dissensene gir et uttrykk for at sakene diskuteres og at hver enkelt gjør seg opp sin mening.

Oppsummert kan en slå fast at Skatteklagenemnda og dens sekretariat foretar en ny og selvstendig vurdering av de saker som kommer inn, og at skattytere som velger dette sporet får en seriøs behandling. Det skal dog bemerkes at en fra tid til annen ser at sekretariatet i stor grad lener seg på skattekontorets vurdering av klagen, noe en kan mistenke gjøres for å få unna restansene.

Det er ingen tvil om at Skatteklagenemnda har sin berettigelse, hadde det ikke vært for saksbehandlingstiden. Når det gjelder statistikk for saksbehandlingstid, var denne på de saker som ble avgjort i 2024 i snitt 20 måneder. Herunder ble 24,5 prosent av sakene behandlet innen fem måneder, hvilket vil si at mange saker hadde betydelig lengre saksbehandlingstid enn 20 måneder.

Når en vet at det i 2024 ble behandlet drøye 1.200 saker, mens det kom inn nær 1100 nye saker, sier det seg selv at det vil ta sin tid å avvikle restansene om en ikke greier å effektivisere saksbehandlingen eller øke bemanningen i sekretariatet. Man kan selvsagt stille spørsmål ved at 1.265 behandlede små og store saker fordelt på 58 saksbehandlere kun gir et snitt på 20 saker pr saksbehandler pr år.

Jeg legger likevel til grunn at det er behov for å styrke Sekretariatet til Skatteklagenemnda ytterligere. Kvaliteten på varen er god, men leveringstiden er for lang. Dette er først og fremst en rettsikkerhetsutfordring, men det kan også bety at Skatteklagenemnda utspiller sin rolle – verken personlige skattytere eller næringslivet har tid eller råd til å vente så lenge på avklaring. Dersom en etter en runde hos Skatteklagenemnda skal angripe vedtaket med søksmål for de ordinære domstoler, kan det fort ta fem år fra et vedtak blir truffet til en har en rettskraftig dom. Det er kontraproduktivt, og en seigpining ingen part har godt av.

Finn Eide

Partner og advokat i Haver