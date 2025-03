– Utbytter fra Russland gir oppside

Med inntoget av Elliott var kapitalmarkedsdagen 26. februar særdeles viktig for BP. Den nye strategien som ble presentert, innebærer blant annet en reduksjon i capex fra 16 til 13–15 milliarder dollar, hovedsakelig som følge av store kutt i grønne investeringer. Konsernsjef Murray Auchincloss sa at selskapets tidligere fornybarsatsing hadde vært “too far, too fast”, og la til at selskapets strategi nå var “fundamentally reset”.

For aksjemarkedet var dette imidlertid neppe mer enn hva som var forventet, og aksjen falt litt over én prosent, ifølge Bloomberg, fordi selskapet kutter tilbakekjøpene av egne aksjer.

Oppside i å splitte selskapet

Aksjekursen til BP steg over seks prosent da det tidlig i februar ble rapportert at Elliott hadde kjøpt seg opp i selskapet. Forventningene til hva aktivistinvestoren kan oppnå er tilsynelatende store.

Ved første øyekast fremstår ikke BP som en spesielt rimelig oljeaksje. Aksjen prises på omtrent samme nivå som storebror Shell med en P/E på rundt 8x for 2026, skjønt direkteavkastningen er noe bedre.

Ser man imidlertid på hva BP kan være verdt dersom selskapet splittes opp og selges, ser bildet annerledes ut. I artikkelen “BP now stands for Best Partitioned”, publisert av Reuters, estimeres verdier for 134 milliarder dollar – drøyt 50 prosent over dagens aksjekurs. Overskriften spiller på BPs tidligere slagord, “Beyond Petroleum”, som ble faset ut da BP ble tvunget til å selge mesteparten av fornybarinvesteringene etter Deepwater Horizon-ulykken i 2010.