Nei, Jens, nå har ikke Norge råd til formuesskatt

Norges nye finansminister Jens Stoltenberg (Ap) er i ferd med å gå ned i en umulig økonomisk spagat. I et stort oppslått intervju i VG har Stoltenberg sagt at Norges åpne økonomi kan gå på en trippelsmell med Trumps handelskrig. I Stortingets spørretime og videre i Finansavisen 3. mars med hans statssekretær Ellen Reitan insisterer Stoltenberg på at vi må beholde formuesskatten. Det å sikre utjevning trumfer alt, verdiskaping og velferd.

Med de økonomiske utfordringer verden og ikke minst Norge nå går mot, har vi ikke råd til dogmatisk utjevningsideologi.

Stoltenberg og Reitan vet godt at Norge nærmest er alene om formuesskatt. Andre land har fjernet den fordi den gjør for mye skade. Danmark og Sverige er ikke mindre utjevningsorientert enn Norge, men har for lengst funnet at formuesskatten truer felles velferd.

Alle i Asker ble mye likere da Røkke flyttet. De ble også fattigere ved å miste en virkelig stor bidragsyter til kommunekassen

Trump driver med en «annerledesøkonomi». Norge har ikke råd til å fortsette som «annerledeslandet» skattemessig. I en barskere verden må vi gjøre som andre stater, herunder de nordiske: Fjerne formuesskatten.

Tidligere, da Stoltenberg var finansminister og statsminister, hevdet en del at vi ikke kunne være sikre på at formuesskatten førte til utflytting. I dag er den debatten over. Formuesskatten har resultert i at Norge har mistet altfor mange dyktige næringsdrivende.

Vi kjenner ikke tallene, men den enda farligere konsekvens for fremtidens Norge må også regnes som et faktum: At unge verdiskapere flytter tidlig før de kommer over Skatteetatens radar og kan fanges inn av formues- og utflyttingsskatt.

Utflytting gjør oss utvilsomt likere. Alle i Asker ble mye likere da Røkke flyttet. De ble også fattigere ved å miste en virkelig stor bidragsyter til kommunekassen. Vi kan ikke leve av likhet, og enda mindre av en likhet som gir det offentlige dårligere råd.