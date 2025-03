Formuesskatt: Alenegang er roten til alt ondt

Problemet med skatteflukt kunne blitt løst med en global formuesskatt, som foreslått av Gabriel Zucman, en fransk skatteprofessor som nylig besøkte Norge. På det seneste G20-møtet i Brasil lanserte han et forslag om global skatt på 2 prosent av formuen til verdens dollarmilliardærer. Forslaget er inspirert av selskapsskatten, hvor det gjennom OECDs inkluderende nettverk (et 40-talls OECD-land og et 100-talls ikke-OECD-land) for tre år siden ble enighet om å innføre en global minimumsskatt på 15 prosent på selskapsoverskudd (Pilar 2-initiativet). Det innebærer at selskapsoverskudd i lavskatteland med skatt under 15 prosent i tillegg kan beskattes i andre land, slik at total skatt blir 15 prosent på global basis.

På et annet område, shipping, har Norge tilpasset seg andre land med større klokskap

Zucman har skissert hvordan majoriteten av nasjoner på tilsvarende vis kan enes om regler for formuesbeskatning slik at ingen kan flytte fra skatten. Blant annet kan beskatningsrett gå tilbake til de formuendes opprinnelsesland hvor de sist hadde statsborgerskap eller annen tilknytning. Det er nok mer krevende å få internasjonal konsensus om global formuesskatt enn en global minstesats for selskapsskatt.

Inntil konsensus oppnås om global formuesskatt, vil det være uklokt av Norge å gå nesten alene i verden med formuesskatt. Sverige innså dette for et par tiår siden da de fjernet denne skatten (samt arve- og gaveskatten). Da snudde flyttestrømmen av milliardærer tilbake til Sverige.

På et annet område, shipping, har Norge tilpasset seg andre land med større klokskap. Norge har valgt å slå følge med andre sjøfartsnasjoner ved å unnta norske rederier fra ordinær selskapsskatt. I disse landene blir rederiene kun beskattet med en mindre tonnasjeavgift.

Les også Sammenligner Stoltenberg med Trump Jens Stoltenberg ignorerer fakta i skattedebatten, mener Ole Gjems-Onstad ved BI: – Vi har ikke behov for en trumpsk tilnærming til norsk beskatning.

Årsaken er at både eiere, driftsmidler og selve utøvelsen av virksomhet innen shipping lett kan flyttes ut av jurisdiksjoner med høye skattesatser og over til lavskatteland. For at sjøfartsnasjonen Norge skal holde på sine rederier og for at norske rederier skal være konkurransedyktige, var det nødvendig å legge beskatningen på samme lave nivå som andre sjøfartsnasjoner.

Innføring av ordinær selskapsskatt på shipping ville betydd kroken på døra for Norge som sjøfartsnasjon. Vi hadde mistet det meste av rederier, med tap av tilhørende arbeidsplasser og skatteinntekter innen verfts- og offshoreindustri. Også SVs gode finansminister i 2006, Kristin Halvorsen, forsto dette da hun avviste Rederiskatteutvalgets flertall som argumenterte for ordinær selskapsskatt for rederier ut fra hensynet til (innenlandsk) nøytralitet. De glemte at «Norge er et land i verden».

Lars Petter Haugen

Siviløkonom og pensjonert skatterådgiver