Regjeringen setter ned en kommisjon for å skape et mer forutsigbart skattesystem. Tidligere Frp-leder Siv Jensen trekkes frem som aktuell deltaker. Finansminister Jens Stoltenberg inviterer til et bredt skatteforlik for å sikre bedre rammevilkår for bedrifter og familier.

– Regjeringen inviterer til et bredt forlik om skatt, for å bidra til at vi får et bedre og mer forutsigbart skattesystem for bedriftene og for familiene, sier Stoltenberg til VG torsdag kveld.

For å legge grunnlaget for forliket setter regjeringen ned en kommisjon med deltagere fra ulike partier. Målet er å ha skatteforliket klart neste år, slik at det kan tas med i statsbudsjettet året etter.

– Jeg tror ikke nødvendigvis at vi kan bli enige om alt, men det er en fordel om det blir enighet om noen bærebjelker, sier Stoltenberg.

Han peker på at hyppige regjeringsskifter har ført til mange endringer i skattesystemet. Samtidig mener han at Donald Trumps tollkrig skaper behov for økonomisk stabilitet.

Peker på Siv Jensen

På spørsmål om hvilke skatter som har skapt uforutsigbarhet, svarer han at han ikke vil diskutere enkeltskatter.

– Vi inviterer til en prosess med partiene. Vi tror ikke det er lett, men vi tror det er mulig. Vi har gjort det før, sier Stoltenberg.

Senest i 2022 la et skatteutvalg frem en rapport som ble lagt i skuffen.

– Forskjellen er at det har vært ekspertutvalg. Det vi trenger nå, er ikke et nytt rent ekspertutvalg, men politisk håndverk, sier han til VG.

Stoltenberg vil samle personer med ulik politisk bakgrunn og trekker frem tidligere finansminister Siv Jensen som en mulig deltaker.

– En person jeg har tenkt passet fint til et sånt utvalg, er Siv Jensen. Hun har politisk erfaring og har laget forlik tidligere, sier Stoltenberg.

– Dette er mulig, men det krever politisk vilje, understreker han.

Full slakt fra Listhaug

«Norge trenger ikke en ny skattekommisjon, vi trenger skattelettelser. Vi takker derfor nei til å komme med innspill til mandatet for en ny skattekommisjon»

Det skriver Frp-leder Sylvi Listhaug som refser ideen fra Stoltenberg om et bredt skatteforlik, ifølge Aftenposten.

– Grunnen til at vi går ut offentlig, er at vi synes mandatet er så drøyt. Det er et av de mest politiske mandatene jeg kan huske. Det er åpenbart et forsøk fra Stoltenberg på å sminke bruden før valgkampen. De ønsker å ta en ekstremt viktig skattedebatt bort fra valgkampen, sier Listhaug til avisen og fortsetter: