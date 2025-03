– Toskete å avvise skatteforlik

– Når man først har foretatt avveininger mellom effektivitet, fordeling og andre spørsmål i selve systemet, betyr ikke skattenivået like mye.

– Små endringer

Andreassen mener derfor deltakelse i et bredt skatteforlik ikke står i veien for at for eksempel Høyre fortsatt kan gå til valg på å senke hele skattenivået.

– Men det betyr mindre enn systemet. En illustrasjon: Om man endrer hele skattenivået med 1 prosentpoeng, slår det ut med 40 milliarder kroner i samlet proveny. Det er mye, målt som skatteproveny, men slår altså ut med bare pluss eller minus 1 prosent for den enkelte pensjonist, lønnsmottaker eller bedriftseier, sier Andreassen.

– Høyre kan være villig til å diskutere hvordan systemet skal utformes, og samtidig gå til valg på lavere skatt. Ja, et godt utformet system kan åpne for lavere skatter samlet, og det bør være ambisjonen, men det bør kanskje også være en ambisjon å øke skatter for noen som slipper for billig unna i dag.

– Ingen vil juble

– Tror du det blir en skattekommisjon slik Stoltenberg foreslår?

– Det håper jeg virkelig. Det ville være utrolig nyttig å få fakta på bordet, og gjøre avveiningene som må til for at systemet skal overleve over neste valg, mener sjeføkonomen.

– I et slikt arbeid vil ingen få alt de ønsker. Alle må også gi noe. Ingen vil juble over et kompromiss, men hvis noen fikk alt de ønsket, ville enigheten ikke stå seg over neste valg.

– Fare for store endringer

«Får vi ikke et politisk kompromiss med hovedprinsipper for skattepolitikken som kan stå seg over ulike politiske flertall, står vi i fare for store endringer i skattepolitikken hvert fjerde år avhengig av hvem som vinner valget. Det skaper en ustabilitet som er svært uheldig», skriver professor Ragnar Torvik ved NTNU i en epost til Finansavisen.

Torvik ledet det siste skatteutvalget og leder finanspolitikkutvalget, og mener det er god mulighet til kompromiss på sentrale områder.

ØNSKER KOMPROMISS: Ragnar Torvik har ved flere anledninger anbefalt et bredt politisk forlik om skatt. Foto: Iván Kverme

«Det viktige nå er uansett at de politiske partiene starter en prosess med å snakke sammen. De bør i det minste møtes for å starte en slik prosess, og ikke avvise den før den kommer i gang», mener han.

Men også Torvik mener Stoltenberg burde lagt penger på bordet.

«En bør etter min mening ikke på forhånd låse seg fast til at et skatteforlik skal være provenynøytralt. I en politisk prosess med sikte på å inngå et kompromiss trenger en ikke binde seg opp til at det samlede skattenivået skal være uendret», understreker han.