Stoltenberg med skattefelle

Dette var Trygve Hegnars leder lørdag 8.mars 2025.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) har lekket ut en plan eller ønske om å få et bredt skatteforlik.

Den rødgrønne regjeringen han tilhører har garantert at skattenivået ikke skal økes over dagens nivå, og det gjelder hele neste stortingsperiode. Noe er altså sikkert når det gjelder skatt.

Men alt oppstyret om exit-skatten, som er blitt endret i takt med protestskrikene, viser at skattereformer kan være en kontinuerlig prosess.

Et nasjonalt kompromiss, som vi har hatt i forsvarspolitikken og i pensjonssystemet, er ønsket av en del eksperter, og professor Ragnar Torvik ved NTNU, som er blitt kometen på skattefronten, sier at «skattesystemet endrer seg hvert fjerde år, avhengig av hvem som vinner valget. Det er ikke et stabilt eller godt system».

Hans siste utredning ble plassert i skuffen av daværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Slik kan det gå med ekspertutvalg.

Finansminister Stoltenberg viser til at «Donald Trumps tollkrig skaper behov for økonomisk stabilitet», og der kommer en ny skattekommisjon inn. Kanskje er det motsatt. Endringer i skatter og avgifter, særlig i Trumps verden, kommer så raskt og med så alvorlige konsekvenser, at andre land må tilpasse seg løpende, enten det gjelder finanspolitikk eller pengepolitikk.

«Det vi trenger nå, er ikke et nytt rent ekspertutvalg, men politisk håndverk», sier Stoltenberg til VG.

Han frister opposisjonen med at tidligere FrP-leder Siv Jensen kan være en mulig deltager.

En diskusjon om enkeltskatter vil han ikke være med på nå. Han vil ha et bredt skatteforlik for å sikre bedre rammevilkår for bedrifter og familier.

Kommisjonen skal være klar med et forlik neste år, slik at forslagene kan innarbeides i statsbudsjettet året etter.

Dette lukter lang vei som en skattefelle. Skatt er en viktig del av valgkampen frem mot valget den 8. september, og klarer Stoltenberg å feie skatt under teppet før valget, under henvisning til skattekommisjonens arbeid, er det like smart som å hente Jens Stoltenberg hjem til Ap-regjeringen.

Heldigvis er ikke Sylvi Listhaug og Erna Solberg født i går.

Listhaug sier at «det er åpenbart et forsøk fra Stoltenberg på å sminke bruden før valgkampen. De ønsker å ta en ekstremt viktig skattedebatt bort fra valgkampen. De sier at summen av skattene skal være som i dag. Endringer skal i tilfelle være rokeringer. Men det ønsker ikke vi å være med på. Vi ønsker skattekutt.»

Solberg er like klar i sin avvisning: «Dette virker som politisk spinn fra Stoltenberg i håp om å parkere skattedebatten frem til valget. Det kommer han ikke til å lykkes med.»