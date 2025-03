– Da jeg i 2021 skulle sende inn skattemeldingen for 2020 kunne jeg ikke huske at jeg hadde tatt imot honorar fra Stiftelsen Dialog for Fred dette året, skriver Bondevik.

77-åringen opplyste om ekstrainntektene sine til skattemyndighetene i 2019 og 2021.

– En forklaring på forglemmelsen, men selvsagt ikke en unnskyldning, kan ha vært at jeg husket å ha sendt honorarfaktura i 2020, men ikke at jeg gjorde det for to år, skriver han.

Da de manglende opplysningene ble oppdaget i skattekontrollen, ble hans ligningsinntekt for skatteåret 2020 oppjustert med 447.000 kroner til 1.418.000 kroner. Skattebeløpet han måtte betale økte fra 339.000 til 533.000 kroner.

Tilleggsskatt Tilleggsskatt ilegges skattepliktig som gir uriktig eller ufullstendig opplysning til skattemyndighetene eller unnlater å gi pliktig opplysning, når opplysningssvikten kan føre til skattemessige fordeler.

Tilleggsskatt ilegges ikke når skattepliktiges forhold må anses unnskyldelig eller når opplysningssvikten skyldes åpenbare regne- eller skrivefeil.

Tilleggsskatten er 10 eller 20 prosent av den skattemessige fordelen man kunne oppnå eller har oppnådd.

Satsene for skjerpet tilleggsskatt er 20 eller 40 prosent og ilegges i tillegg til tilleggsskatten. Da må opplysningssvikten ha vært forsettlig eller grov uaktsom. Lovdata og Skatteetaten

Grove tilfeller av skattesvik politianmeldes av Skatteetaten, mens andre irettesettes med tilleggsskatt, populært kalt straffeskatt.

Straffeskatt varierer mellom 10 og 60 prosent av skattefordelen man har oppnådd ved uriktige opplysninger. Bondevik ble straffet med 20 prosent tilleggsskatt, som ilegges når skattesviket ansees uaktsomt.

Bondevik skriver til Finansavisen at han absolutt ikke har hatt til hensikt å unndra skatt. Forholdet er beklaget og han har betalt både det økte skattebeløpet på 193.703 kroner og ilagt tilleggsskatt på nær 39.000 kroner.

– Når det først var gjort en feil, var jeg faktisk glad for at den ble oppdaget fordi jeg alltid har vært opptatt å oppgi hver krone av mine inntekter til beskatning, skriver han.

Fakturerte uten moms

Men det er ikke bare brudd på skattelovverket Bondevik har begått. Han har også brutt lovene om merverdiavgift og bokføring.

Kontrollen avdekket at han hadde fakturert uten moms. Enkeltpersonforetaket hans var ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Dermed sparte stiftelsen, som heller ikke var momsregistrert, 337.500 kroner i avgifter. Beløpet skulle tilfalt statskassen.

Finanstilsynet har også gransket Bondeviks fakturaer etter en kontroll hos stiftelsens revisor. Tilsynet skriver i en rapport fra september 2023, hvor Bondeviks navn er anonymisert, at bilagene ikke var påført organisasjonsnummeret til hans enkeltpersonforetak. Fakturaene beskrev heller ikke hva slags arbeid som var utført for stiftelsen. Det stiller lovverket som et minstekrav.

– Jeg la til grunn at mine honorarer ikke var momspliktige fordi mitt arbeid i hovedsak var foredrag i utlandet og andre foredrag med preg av undervisning og kunnskapsformidling, skriver Bondevik.

Skatteetaten er av en annen oppfatning, og mener Bondevik jobbet som konsulent for Stiftelsen Dialog for Fred.

– Selv om jeg var uenig i dette, valgte jeg å ta avgjørelsen til etterretning for å bli ferdig med saken, skriver den tidligere statsministeren til Finansavisen.

Saftig momsregning

Vedtaket ble fattet i mai 2022. Noe uker etter meldes enkeltpersonforetaket Bondevik Partner inn i Merverdiregisteret med virkning fra 1. januar samme år.

Siden Bondevik aldri fakturerte sine konsulenttjenester med moms, har staten sendt ham regning for momsen de aldri mottok. Den er på 337.500 kroner.

I rapporten til Finanstilsynet står det at Bondevik fikk refundert 59.000 kroner i utgifter fra stiftelsen. Merverdiavgift knyttet til dette beløpet kan ha kommet til fradrag i hans momsregnskap, men Bondevik har ikke besvart Finansavisens spørsmål om det.

Det er også ilagt tilleggsskatt for merverdiavgiften som er unndratt staten. Med utgangspunkt i beløpet på 337.500 kroner og en sats på 20 prosent tilleggsskatt, blir summen 67.500 kroner.

Har fått regnskapsfører

Ut fra de tallene som er kjent, er Bondevik blitt ilagt totalt 583.00 kroner i ekstra skatt, moms og straffeskatt etter kontrollen i 2021. Han ønsker ikke å bekrefte summen.

Skatteetaten krever også renter for forsinket momsinnbetaling. Bondevik er taus om en eventuell renteregning. Finansavisens beregninger viser at rentekostnaden kan ha blitt godt over 30.000 kroner.

Er han ilagt renter, har de totale ekstrakostnadene for Bondevik passert 600.000 kroner.

Samme år Skatteetaten vedtar at Bondevik var momspliktig, engasjerer han regnskap- og rådgivningsselskapet Statera Accounting.

– Jeg har de senere år hatt et regnskapsfirma som fører fortløpende regnskap for mitt enmannsforetak, som melder inn til MVA-registeret og bistår ved ferdigstillelsen av skattemeldingen, skriver han.

Les også Bøtelegges for slett revisjonsarbeid Milliontransaksjoner fra Saudi-Arabia til to stiftelser, tidligere statsminister Bondevik og en høyrepolitiker som arrangerer Pakistans nasjonaldag i Norge, ble ikke godt nok kontrollert av revisor.

Stiftelsesleder siktet

Parallelt mens skattesaken til Bondevik pågikk, ble lederen i Stiftelsen Dialog for Fred, Aamir Javed Sheikh, som godkjente fakturaene til Bondevik, politianmeldt.

Avisa Oslo meldte i november i fjor at den tidligere bystyrerepresentanten for Høyre i Oslo er siktet for grov økonomisk utroskap mot stiftelsen. Han nekter straffskyld.

Oslo-politiet opplyser til Finansavisen at saken mot Sheikh er i en avsluttende fase. Neste etappe er statsadvokaten, som avgjør om det skal tas ut tiltale eller ei.

MPR Revisjon, som reviderte stiftelsen Bondevik arbeidet for, er ilagt og har akseptert et overtredelsesgebyr på 200.000 kroner fra Finanstilsynet for slett revisjonsarbeid. Tilsynet mener revisor ikke skulle ha godkjent de mangelfulle fakturaene fra Bondevik.

Kjell Magne Bondevik er ikke blitt politianmeldt, etterforsket eller avhørt i forbindelse med saken mot Sheikh. Det får Finansavisen bekreftet av Oslo politidistrikt og Bondevik selv.