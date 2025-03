Skattepolitikken trenger forutsigbarhet

Forrige uke la finansminister Jens Stoltenberg (Ap) frem et forslag om en ny skattekommisjon. Forslaget kan tolkes som et strategisk grep fra Arbeiderpartiet for å fjerne debatten om skatter og avgifter fra valgkampen – et grep som i praksis vil gi dem mer kontroll over premissene for skattepolitikken. Likevel åpner det for en debatt Norge sårt trenger: forutsigbarhet i skattesystemet.

I dag kan regjeringer innføre nye skatter og avgifter på relativt kort tid, uten å ta hensyn til konsekvensene for næringslivet og enkeltpersoner. Det betyr at så snart staten har behov for mer inntekter, kan et flertall i Stortinget skru opp skattene – ofte uten en grundig vurdering av hvordan dette vil ramme ulike bedrifter og arbeidsplasser. Dette skaper stor usikkerhet for de som ønsker å investere og drive bedrifter i Norge. De siste årene har vi sett hvordan plutselige skattegrep har ført til at kapital rømmer landet, investeringsviljen svekkes, og at selskaper som tidligere hadde langsiktige planer i Norge, nå ser seg om etter tryggere rammer i utlandet.

Et tydelig eksempel på uforutsigbare skattegrep er den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften på 5 prosent for lønnsinntekter over 750.000 kroner som Ap/Sp-regjeringen innførte i 2023. Denne ble innført uten høringer eller varsling i forkant, og bedriftenes behov for stabilitet ble fullstendig ignorert. Resultatet ble redusert investeringsvilje og økt usikkerhet for både arbeidsgivere og arbeidstakere.