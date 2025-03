Hva mener SV med skattehull?

SV-leder Kirsti Bergstø hevder i Finansavisen at det norske skattesystemet har en rekke hull som må tettes. Det skal sikre at de som har mest ikke unndrar seg sine forpliktelser overfor fellesskapet. Alle nye skatteskjerpelser rettferdiggjøres med at skattehull må tettes.

Men hva er så et skattehull? Det kan virke som om alt som ikke beskattes, eller har lav skatt, representerer et skattehull. Er skatt på formue tetting av et skattehull? Exit-skatten er tydeligvis det. Jeg skulle gjerne se en presis beskrivelse av hva et skattehull er.

SV-lederen er opptatt av rettferdighet, men er det rettferdig å betale skatt av penger som ikke er tjent?

Problemet med å innføre et slikt begrep i skattedebatten, er at det fører til en upresis og lite fruktbar debatt om skatt. Er samfunnet tjent med det? Omfordeling er vel og bra, men ikke når det fører til uforutsette, og store, samfunnsøkonomiske problemer. Da blir det ikke mye å fordele.

Heldigvis forstår alle i Norge at vi må bidra til velferdssamfunnet. Vi ønsker gode skoler og velferdstjenester. Utfordringen er at vi lever i en global verden. Og vi skal ikke lenger enn til våre naboland for å se at innbyggerne der har samme levevilkår som oss, men til en lavere pris. De har lavere skatter og lavere offentlige utgifter, samt høyere innovasjon og økonomisk vekst. Det trygger fremtiden.

Nå er begeret fullt. Resultatet er at hundrevis av nordmenn har flyttet. Og flere kommer til å flytte. Regningen går til de som er igjen. De utflyttede ville jo ha betalt mest skatt, og mye skatt, om de ble. Dermed blir problemet større.

Les også Minst 156 leiegårder med 5.800 boliger klargjort for salg i Oslo Siden 2023 er minst 156 utleiegårder i Oslo omgjort til borettslag for salg. Adressene inneholder nesten 6.000 boliger, som vil forsvinne fra leiemarkedet for godt. Disse kommer på toppen av mange tusen private sekundærboliger og hele porteføljer som selges.

Flørter med arveskatt Venstre kan avgjøre om det blir borgerlige flertall. Da skal formuesskatt på arbeidende kapital bort, lover de. Men de vurderer litt andre vekslinger enn resten.

Forsvarer Vedums skattegrep Jens Stoltenberg (Ap) utdyper for første gang hva han synes om Støre-regjeringens skattepolitikk. Særlig exitskatt er han tilhenger av.

Det er en myte at de som gjør det bra, betaler mindre skatt. Da glemmer vi å se på totalbildet av hva de med best økonomi bidrar med til fellesskapet. Det er først og fremst hvor mange skattekroner vi får inn i statskassen. Nå mister vi de kronene. Når utflyttingen i tillegg fører til mindre innovasjon og økonomisk vekster, er vi på feil spor.

SV-lederen er opptatt av rettferdighet, men er det rettferdig å betale skatt av penger som ikke er tjent? I Norge beskatter vi eiere av bedrifter som også går med tap. Pensjonister med oppsparte midler opplever å betale høyere skatt enn pensjonen dekker. Er det rettferdig? Hva er det som er så vanskelig å forstå? Når pengene er tjent og klare til bruk, da skal de beskattes. Alle forstår det. Skatt på formue er ikke rettferdig.

Begrepet skattehull er meningsløst. Det er rett og slett snakk om kreativ skatteskjerpelse.

Per S. Thoresen

Gründer og tidligere bedriftsleder