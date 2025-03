Trist lesning om SVs patriotkritikk

Når eierbeskatningen er doblet i Norge de senere årene og mange eiere føler at de er en byrde for selskapet sitt ved å bo i Norge, mener NHO at noe må gjøres.

SV velger å kjefte på verdiskaperne våre og kalle dem «upatriotiske».

Regjeringen har skjerpet exit-skatten for å hindre flere i å flytte. Vi mener at for å få skatteflytterne hjem, trenger vi et konkurransedyktig skattesystem. Et som ikke verdiskaperne våre flykter fra.

Den norske eierbeskatningen er nå helt i Europa-toppen etter skjerpelsene innført fra 2022. Det særnorske skattenivået er en belastning for bedrifter med eiere som bor i Norge. Det kveler nyskaping, er en hemsko for verdiskaping og det er en konkurranseulempe for eiere som bor her. Slik vi forstår det, ønsker SV et enda høyere skattenivå. Da er det en risiko for at enda flere flytter (vel å merke før de har tjent store verdier), mens de som blir værende i Norge for å bygge bedrifter og gode lokalsamfunn vil få det vanskeligere. Dette taper Norge på – både på kort og lang sikt.

I den grad man skal trekke patriotisme inn i dette, mener NHO at det patriotiske er å legge forholdene til rette for at Norge skal være verdens beste land både å bo i og å drive bedrift i. Mange forhold spiller inn i dette, men det er klart at det nivået på eierbeskatning som vi har nå, er en hindring. Det samme er den uforutsigbarheten regjeringens skattepolitikk har ført med seg – med god støtte fra SV.

Norsk beredskap trenger både et sterkt forsvar og en sterk økonomi. Når den liberale verdensordenen settes under press, må også vi trappe opp i kampen for et fritt Europa. Dette kommer til å koste. Men konkurransedyktige bedrifter styrker også Norge i en urolig tid. Og verdier må som kjent skapes, før de kan deles. Det er ikke upatriotisk.

Anniken Hauglie

Viseadm. direktør i NHO