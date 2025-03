Ingen bedrifter startes alene for å betale skatt

I Finansavisen 23. mars skriver viseadm. direktør Anniken Hauglie i NHO at «Betydningen av at verdier må skapes før de kan deles må synke inn hos våre politikere». Anledningen er SVs landsmøte. Hauglie har helt rett, men tanken må et steg videre.

Det må nemlig også synke inn hos politikerne hvorfor bedriftene eksisterer.

Bedriftene eksisterer i all hovedsak for å løse konkrete problemer som markedet etterspør løsninger på. Noen bedrifter leverer varer og tjenester som det er allerede anerkjente behov for og som markedet har vist seg villig til å betale for. Andre bedrifter, typisk teknologiske oppstartsbedrifter, har som regel en helt ny idé for å løse problemer på andre måter enn noen har tenkt på før.

Drivkreftene bak det å starte bedrift kan være mange. Men det som er helt sikkert er at bedriftene ikke alene startes for å betale skatt.

Tar vi bort fokuset fra selve formålet med bedriftene og kun konsentrerer oss om rene skattemessige problemstillinger, mister politikerne synet av formålet med virksomhetenes eksistens. Politikerne ser seg så blinde på alle skattepengene de ønsker seg at de glemmer den verdiskapningen bedriftene leverer gjennom kontinuerlig problemløsning for sine kunder. Bedriftene svarer til flere stakeholders: kundene, sine aksjonærer, styret og sine ansatte. Staten bør virkelig ikke komme i første rekke her.

Samfunnet risikerer at bedriftene begynner skatteplanleggingen før produktutviklingen. Med rammevilkår som fremtvinger slike prioriteringer, risikerer vi at vanlige folk med gode ideer ikke tør sette løsningsforslagene sine ut i live. Vi risikerer at løsninger på problemer vi ikke visste eksisterte, aldri ser dagens lys. Vi risikerer alt dette i frykten for politikernes lange skatteønskeliste.

I tillegg til å løse konkrete problemer som markedet etterspør løsninger på, har bedriftene økonomiske formål. Problemløsning og økonomisk vekst er helt avgjørende for samfunnet vårt. Dét må også synke inn hos de demokratisk valgte politikerne.

Eirin Knoph Larsen

Stabssjef og juridisk leder i Unloc