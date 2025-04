I mars presenterte næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) regjeringens nye industrimelding – den første siden 2017. For KrF representerer dette dessverre en tapt mulighet til å styrke norsk industri.

Det råder bred enighet om at Norge trenger en konkurranse- og omstillingsdyktig industri. Næringsministeren påpeker – med rette – at verden har endret seg siden forrige industrimelding. Nye tollmurer, en endret geopolitisk situasjon og en stadig raskere teknologisk utvikling stiller høye krav til norsk industri. Det er derfor påfallende at regjeringen unnlater å adressere en av de største utfordringene for norsk konkurranseevne – den særegne formuesskatten på arbeidende kapital.

Hatteland har lenge vært supertydelig på at formuesskatten koster norske arbeidsplasser og fører til at norske bedrifter blir solgt til utlandet

Når man i en slik sammenheng ikke evner å nevne dette, vitner det om en industripolitikk uten bakkekontakt.

Blant de seks hovedprioriteringene i meldingen fremheves industriens evne til innovasjon og teknologisk utvikling som svært viktig for fremtidens bedrifter. I talen ved fremleggelsen trakk Myrseth frem AutoStore – en suksesshistorie fra Vindafjord i Rogaland som i dag opererer i over 60 land. Det fikk meg til å riste på hodet.

Det Myrseth burde vite om Autostore, er at selskapet var nær ved å bli historie på grunn av formuesskatten. I et innlegg i Finansavisen i 2021 viser AutoStore-gründer Jakob Hatteland til at konsernet under finanskrisen i 2008 hadde et negativt resultat på 177 millioner kroner, men flere millioner i formuesskatt måtte likevel betales. De 12 årene AutoStore hadde vært i drift, hadde det aldri gått med overskudd.

Hatteland har lenge vært supertydelig på at formuesskatten koster norske arbeidsplasser og fører til at norske bedrifter blir solgt til utlandet – og jeg fikk selv dette budskapet da jeg besøkte Hatteland-konsernets hovedkontor i Nedre Vats i januar.

Det er derfor vanskelig å se hvordan den nye industrimeldingen vil forbedre situasjonen for norske industribedrifter. Regjeringen snakker om viktigheten av en konkurransedyktig norsk industri, men overser samtidig at dagens skattesystem svekker næringslivets muligheter til å lykkes. Arbeiderpartiet undergraver dermed sin egen industripolitiske troverdighet.

KrF mener det er på høy tid å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, slik at norske bedrifter kan få bedre rammevilkår og dermed bedre forutsetninger for vekst og innovasjon. Mange bedrifter sliter med å håndtere en stadig mer uforutsigbar hverdag. Det nytter ikke å tro at norske bedrifter kan stå opp mot utenlandske konkurrenter, uavhengig av hvor mye regjeringen legger vekt på fortsatt markedsadgang i EU, dersom formuesskatten undergraver bedriftenes levedyktighet.

For KrF handler industripolitikk også om å legge til rette for levende lokalsamfunn, der den lokale bedriftseieren kan fortsette å skape arbeidsplasser og bolyst. Norske politikere må derfor legge til rette for at industrien får bedre konkurransekraft, gjennom å skape stabile rammer for næringslivet. Her svikter regjeringen med sin nye industrimelding.

Jonas Andersen Sayed

1. kandidat for Rogaland KrF