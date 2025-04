Jonas burde heller grine

På Arbeiderpartiets landsmøte ler statsminister Jonas Gahr Støre av at formueskatten gjør Norge mer utrygt. Han burde heller grine. For lokale bedrifter som er viktige for Norges beredskap selges nå ut av landet. Formuesskatten har mye av skylden.

Støre tviholder på at formuesskatt, altså investeringskapital fra næringslivet, er det som skal finansiere Forsvaret. Å «skatte de rike» er visstnok det tryggeste vi kan gjøre i en utrygg tid. Å si at formuesskatten svekker beredskapen, mener han er fullstendig latterlig.

Statsministerens retorikk er fordummende. Støre vil heller kjenne på salens applaus enn å innrømme at et lønnsomt lokalt norskeid næringsliv er en forutsetning for god beredskap. Han nekter å innrømme at «de rikeste» først og fremst er titusenvis av eiere av små og mellomstore lokale norske bedrifter. Han tåkelegger med latterliggjøring og floskler, selv om han vet bedre.

Vi selger ut lokal tilhørighet

Totalberedskapskommisjonen – nedsatt av denne regjeringen – er nemlig krystallklar på at Norges sikkerhet og beredskap avhenger av et sterkt lokalt næringsliv. Et næringsliv som er villig, også på frivillig basis, til å stille opp i krisesituasjoner fordi det føler en lokal tilhørighet. Det være seg maskinentreprenører, elektrikere, rørleggere, fergeselskaper, kystflåte, bil- og busselskaper – alle som gjør en viktig jobb ved naturødeleggelser eller andre trusler. Også langtidsplanen for Forsvaret understreker betydningen av et lønnsomt næringsliv som kan samarbeide med Forsvaret og bidra med kritiske ressurser.

På grunn av formuesskatten og den lave kronekursen, som blant annet skyldes et voldsomt offentlig forbruk, selges stadig flere av disse viktige bedriftene til utlendinger. Andre eiere flytter virksomhet eller kapital ut av landet. Utlendinger slipper som kjent å betale formuesskatt. Dermed selger Norge ut beredskapen. Vi selger ut lokal tilhørighet. Regjeringen har ingen oversikt over hvordan beredskapen svekkes ettersom utenlandsk eierskap overtar. Er det ingen voksne hjemme?

Joda. Arbeiderpartiet forstår selvsagt betydningen av lokale norske eiere for vår beredskap. Og hadde de vært litt kloke, hadde de innrømmet at det var feil å sette opp en skatt som våre naboer har kvittet seg med. Men Ap har malt seg opp i et hjørne hvor SV og Rødt styrer skattepolitikken. Husfred i partiet og hallelujastemning på landsmøtet er viktigst for en leder som skal redde skinnet.

Roger Hofseth

Styreleder i Aksjon for Norsk Eierskap