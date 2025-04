Senterpartiet varsler at de ikke kommer til å støtte forslaget. De er for turistskatt, men mener at regjeringens løsning er lite treffsikker. I tillegg etterlyser partiet også grep mot cruisenæringen.

– Både næringslivet og kommunene har i flere omganger ytret stor frustrasjon over at regjeringen kom med et forslag som kun omfatter overnatting, og ikke minst det faktum av at ordningen ikke omfatter cruise. Ap-statsråden har fortsatt ikke tatt tak i problematikken, og skyver problemene fram i tid. Det mener vi er dårlig håndtering av saken, sier leder i næringskomiteen på Stortinget, Erling Sande (Sp)

Høyre skeptiske

Høyre opplyser også at de ikke er imot et besøksbidrag.

– Men vi mener innretningen i forslaget er feil. Dette blir i praksis en skatt på overnatting på hoteller, mens cruisenæringen, bobilturister og villcamping unntas, sier nestleder og finanspolitisk talsperson Tina Bru i Høyre til NTB.

Hun mener at alle som bruker fellesgodene, må bidra til spleiselaget.

– Konsekvensen av forslaget kan bli flere bobiler og cruiseturister, og færre arbeidsplasser i den tradisjonelle norske reiselivsnæringen, sier hun.

Heller ikke Frp er fornøyde. De mener at en turistskatt i det minste må være målrettet for å løse utfordringene.

– Utfordringen ligger ikke i at folk overnatter på hotell, men at man har et stort antall turister som kommer med bobil eller cruise, og som legger igjen lite penger hos lokalsamfunnene, samtidig som man benytter seg at fellesskapets ressurser, sier næringspolitisk talsperson i Bengt Rune Strifeldt i Frp.

Venstre sier også nei.

– Å innføre enda en ny særskatt på å drive næring i Norge, spesielt i distriktene, er det siste vi trenger nå. Denne modellen treffer ikke, løser ingen problemer og er i realiteten kun en ny «hotellskatt», sier næringspolitisk talsperson i Venstre Alfred Bjørlo.

SV mer positive

SV er mer positive til regjeringens forslag, men ønsker også endringer.

– Det er på overtid at det nå kommer et forslag fra regjeringen. Vi savner at cruiseturismen er inkludert i forslaget, og vil foreslå det når saken behandles på Stortinget, sier SV-leder Kirsti Bergstø, som for tiden er på reise i turistperlen Lofoten.

På Svalbard legger regjeringen opp til enda strengere regler enn på fastlandet. Der foreslår regjeringen at skatten skal gjelde også for cruiseturister. De lar det heller ikke være opp til lokalstyret å bestemme om de vil ha skatten. Inntektene fra skatten skal gå til offentlige tjenester og infrastruktur, foreslår regjeringen.