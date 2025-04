Regjeringens politikk truer gründere og småbedrifter

Skatter, avgifter og vanskelig kapitaltilgang kveler innovasjon og vekst. Stortingsmeldingen om gründere og oppstartbedrifter som ble behandlet i Stortinget og «vedlagt protokollen» 13. februar i år, gir dessverre liten grunn til optimisme.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) med opptil 100 ansatte står for hele 56 prosent av arbeidsplassene i det private næringslivet og sysselsetter nærmere 900.000 nordmenn. Mange av disse virksomhetene ligger i distriktene, og spiller en avgjørende rolle for å opprettholde bosettingen der. I Nordland, Troms og Finnmark sysselsetter SMB-ene hele 80 prosent av de ansatte i privat sektor.

Som gründer gjennom 40 år har jeg en klar beskjed til politikerne: Fjern formuesskatten!

SMB-sektoren er ikke en nisje, men selve grunnmuren i norsk økonomi. Det er her nye bedrifter skapes og utvikles av driftige og innovative gründere.

Likevel har skattetrykket for disse bedriftene økt betydelig under den nåværende regjeringen. Siden 2021 har næringslivet opplevd en økning i skatter og avgifter på over 50 milliarder kroner.

Formuesskatten tvinger mange SMB-eiere til å ta ut utbytter som i stedet kunne ha vært investert i bedriftene og skapt nye arbeidsplasser.

Formuesskatten på arbeidende kapital driver gründerne ut av landet. For at Norge skal kunne være et konkurransedyktig gründerland, må vekstbedrifter kunne reinvestere i utvikling og vekst uten å bli hemmet av særnorske skattebyrder. Det må ikke være bedre for en bedrift å ha utenlandske eiere enn norske!

Rekordmange bedriftseiere flytter ut, og antallet nye selskaper har falt de siste to årene, til tross for påstanden om en «styrket gründerkultur». Få norske oppstartsselskaper vokser seg til globale suksesser. Norge har mye av det som skal til for å bli et internasjonalt gründerparadis – men bare hvis vi tør å kutte skattene.

Stortingsmeldingen om gründere og oppstartsbedrifter slår fast at regjeringens ambisjon er at Norge skal være et av verdens beste land å starte og drive virksomhet i. En god ambisjon, men:

I stortingsmeldingen listes det opp 27 tiltak som regjeringen vil gjennomføre for å fremme gründere og oppstartbedrifter. Dessverre er tiltakene av typen «vurdere», «kartlegge», «samarbeide», «følge opp», «legge til rette for», «skape samarbeidsflater». Altså vage tiltak som tar lang tid å gjennomføre, mens det i stedet er behov for aksjon nå!

Og det verste: Blant tiltakene har regjeringen «glemt» det vesentligste: skatter som fremmer risikovilje og vekst og ikke gjør det gunstigere for en bedrift at eierne er utenlandske istedenfor norske. I motsetning til de foreslåtte er det et tiltak som kan gjennomføres kvikt og effektivt.

Vi må kreve at det nå iverksettes en skattepolitikk som ikke hindrer igangsetting og vekst for oppstartbedrifter og SMB-er, men støtter dem og gründerne. Vi trenger dem alle!

Sverre Hanssen

Seriegründer