Hva kan Norge lære av Sverige?

Sverige er mer enn surströmming, julmust og midsommar. Faktisk er Sverige i løpet av de siste årene blitt en solid vekstmotor, og et eksempel til etterfølgelse. Norge henger imidlertid igjen, og bare to av Nordens største selskaper er norske. Begge to, Equinor og DNB, er delvis statseid.

Hva gjør våre naboer riktig? Sverige fjernet formuesskatten i 2007, og resultatet er en blomstrende gründerkultur med suksesser som Klarna og Spotify. Klarna er et selskap som neppe kunne sett dagens lys i Norge. Hvis Klarna hadde vært et børsnotert selskap med norske eiere, kunne eierne potensielt ha måttet ta ut så mye som 2,2 milliarder kroner årlig for å dekke formuesskatten. Det er oppsiktsvekkende, spesielt når selskapet ikke går med overskudd.

Utenlandske investorer har rett og slett mistet troen på Norge, fordi man ikke kan stole på et land som ikke engang tar vare på sine egne investorer

Hva har Norge gjort for å takle konkurransen? Ingenting. Tvert imot har Norge økt formuesskattesatsen med rundt 30 prosent, økt utbytteskattesatsen fra 31,68 til 37,84 prosent, og mer enn halvert verdsettelsesrabatten på aksjer. Dette har ført til en betydelig økning i skattebyrden. Norske gründere straffes økonomisk for å være lojale mot Norge, selv når deres selskaper går med tap.

Formuesskatten påvirker også det norske samfunnet på andre, mer indirekte måter – og disse effektene kan faktisk være enda større. Utenlandske investorer har rett og slett mistet troen på Norge, fordi man ikke kan stole på et land som ikke engang tar vare på sine egne investorer. Politisk risiko i Norge har blitt et tema i styrerom verden over.

Virke mener at særskatten på norsk eierskap må fjernes – jo før, jo bedre.

Sigri Sevaldsen

Bransjedirektør for teknologi i Virke