Ap: Høye skatter, lav troverdighet

For det første er det å fryse skattenivået på et rekordhøyt nivå ingen løsning – det er en videreføring av problemet. For det andre har Arbeiderpartiet lav troverdighet for sine skatteløfter.

Vi trenger flere gründere og folk som tør å satse. Og vi trenger dem her i Norge, ikke i Sveits eller Sverige

Dette er ikke første gang Arbeiderpartiet gir et skatteløfte før et stortingsvalg. Det gjorde de også før valget i 2021. Da lovet partiet å holde skatten på inntekter uendret. Daværende finanspolitisk talsperson, Eigil Knutsen, presiserte ved fremleggelsen av løftet til Aftenposten 17. november 2020 at «nå foreslår vi kun å øke formuesskatten, resten ligger i ro».

Da dette løftet ikke ble holdt, rykket Knutsen igjen ut i Aftenposten 23. september 2022 og forklarte at løftet heller ikke gjaldt skatt på utbytte – eller helt nye skatter.

Et skatteløfte som ikke inkluderer nye skatter, er ikke mye verdt. Det er heller ikke i tråd med det de fortalte velgerne før valget.

Det er også grunn til å vente seg en ytterligere venstredreining i skattepolitikken dersom det blir rødgrønt flertall etter valget. Skal vi tro målingene, vil Støre mest sannsynlig bli avhengig av både SV, Rødt og MDG for å få flertall.

Det er grunn til å tro at det vil gi et enda høyere skattenivå. For appetitten på skatteøkninger er enda større i SV, Rødt og MDG enn hos Støre-regjeringen selv. SV, Rødt og MDG foreslo ytterligere skatteøkninger på henholdsvis 34,3 milliarder, 40,3 milliarder og 25,4 milliarder kroner i sine alternative statsbudsjetter for 2025.

Får Høyre velgernes tillit, vil vi senke skattene betydelig for både folk og bedrifter, forenkle byråkratiet og øke forutsigbarheten for næringslivet. Solberg-regjeringen kuttet skattene med over 40 milliarder kroner. Høyre holder det vi lover.

Norge trenger en næringspolitikk som gir forutsigbarhet og fremmer vekst. Uten gründere, investeringer og arbeidsplasser, stopper verdiskapingen. Vi trenger flere gründere og folk som tør å satse. Og vi trenger dem her i Norge, ikke i Sveits eller Sverige.

Nikolai Astrup

Stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson i Høyre