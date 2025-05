Støre og Stoltenberg er såre fornøyd med hvor mye det investeres i norsk økonomi. Vi savner erkjennelsen av at Norge må legge seg mye lenger frempå når det kommer til næringslivets konkurransekraft. Det kunne vært langt mer investeringer og risikovilje, men da kreves en helt annen skattepolitikk.

Før pandemien tilsvarte fastlandsbedriftenes investeringer 11 prosent av verdiskapingen i Fastlands-Norge. Nå er andelen nede i 10 prosent. Forskjellen tilsvarer om lag 30 milliarder kroner – penger som kunne gått til ny teknologi, bærekraftige løsninger og konkurransekraftige arbeidsplasser.

Summen av selskapsskatt og utbytteskatt gjør at eiere ofte sitter igjen med under halvparten av overskuddet

Denne nedgangen skjer til tross for offentlig miljøsatsing og at ekstraordinære tiltak som oljeskattepakken bidrar til å trekke opp aktiviteten i leverandørbedriftene på fastlandet. For et lite land med store omstillingsbehov er lavere investeringer et rødt flagg.

Bedrifter investerer når de har tro på fremtiden – og når rammevilkårene gir grunnlag for det. Økt skattetrykk og uforutsigbar skattepolitikk er nå blitt en voksende investeringsbrems. Før pandemien oppga én av fire bedrifter at lite forutsigbare rammebetingelser var et stort hinder for ekspansjon. Nå gjelder det nesten 40 prosent.

Norge har blant Europas høyeste skatter på eierskap og investeringer. Summen av selskapsskatt og utbytteskatt gjør at eiere ofte sitter igjen med under halvparten av overskuddet. På toppen av det må mange norske eiere betale formuesskatt. Mange norske eiere må i praksis ta ut store utbytter kun for å betale formuesskatten – penger som ellers kunne blitt brukt til å styrke bedriften.

Formuesskatten rammer norskeide selskaper særlig hardt. Utenlandske eiere slipper denne skatten, og får et konkurransefortrinn. Når norske eiere betaler mer skatt enn utenlandske for samme investering, svekkes norsk eierskap. Det er en utvikling vi allerede ser konturene av – mange gründere og investorer har flyttet ut.

Lokale private eiere, bosatt i samme region som bedriften, sto bak 63 prosent av verdiskapingen og 66 prosent av sysselsettingen i privat næringsliv, ref. Menon 2023: Privat eierskap i Norge i 2021. Dette viser at eiere med lokal tilknytning har stor betydning for norsk næringsliv. Lokale eiere tilfører mer enn bare kapital til bedriftene, de bidrar også til levende lokalsamfunn og muliggjør et aktivt næringsliv og arbeidsplasser i hele Norge.

Skal vi lykkes med videre vekst i norsk næringsliv og sikre nye arbeidsplasser, må det være mer lønnsomt å satse i Norge.

Derfor foreslår NHO:

Å fjerne formuesskatten – det er særlig viktig å fjerne den på næringsrelatert kapital raskt og varig

– det er særlig viktig å fjerne den på næringsrelatert kapital raskt og varig Å endre exit-skatten slik at skatt først betales ved realisering av aksjeinntekter, og med unntak for å tiltrekke seg kompetanse og kapital fra utlandet

slik at skatt først betales ved realisering av aksjeinntekter, og med unntak for å tiltrekke seg kompetanse og kapital fra utlandet Forankre skattepolitikken i brede forlik for forutsigbarhet

Norsk næringsliv trenger eiere som tør å investere. Det får vi ikke med et skattesystem som straffer dem som tar risiko og bygger fremtidens arbeidsplasser. Vi må rigge skattepolitikken for verdiskaping – ikke utflytting.

Ole Erik Almlid

Adm. direktør i NHO